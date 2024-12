Cyber Week Knaller: Spart 66% auf eine LG Soundbar mit kabellosem Subwoofer

Schnappt euch die geniale Soundbar und wertet euer Heimkino mit 300 Watt auf. Solch ein starkes Angebot gibt es jetzt nur bei MediaMarkt.

Stellt euch vor, ihr taucht in eine Welt ein, in der jeder Ton klar und kraftvoll ist, wo die Bässe tief grollen und die Höhen kristallklar leuchten. Mit der LG Soundbar wird es möglich. Spielt das kommende Spiel Dynasty Warriors: Origins im Januar und hört das Kampfgetümmel klar und deutlich. Mit einer Power von 300 Watt wird jedes Musikstück episch wiedergegeben. Spart satte 66% in der Cyber Week von MediaMarkt.

Stürzt euch bald in epische Schlachten und spürt den Wumms dieser Soundbar. Dynasty Warriors Origins gehört zu den beliebten Musou-Spielen.

Eigenschaft Details Modell LG DS40T.DDEULLK Kanalsystem 2.1 Kanal Gesamtleistung 300 Watt Subwoofer Kabellos HDMI-Ausgang 1x HDMI Out ARC-Unterstützung Ja Bluetooth-Version Bluetooth v5.3 Audioausgänge Optischer Audioausgang USB-Anschluss USB (Host Only) Besondere Funktionen AI Sound Pro

Die Soundbar beschert euch ein Klangwunder

Die LG-Soundbar präsentiert sich als elegantes Klangwunder, das mit seinem minimalistischen Design nahtlos in jede Wohnumgebung passt.

Doch hinter dem stilvollen Äußeren verbirgt sich eine beeindruckende Technik, die euch mit einem 2.1-Kanal-System und einer Gesamtleistung von 300 Watt umhüllt.

Der kabellose Subwoofer lässt euch den Bass in Spielen wie Path of Exile 2 deutlich spüren, wenn ihr euch durch mehrere Gegnerhorden kämpft. Aber auch epische Mittelalterserien wie „The Last Kingdom“ sind ein absoluter Hochgenuss, wenn epische Kämpfe ausgetragen werden.

Die Soundbar ist mit 300 Watt außerordentlich gut

Dank der beständigen Bluetooth-Version 5.3 verbindet ihr eure Geräte mühelos mit der Soundbar.

Das Hörerlebnis wird durch den AI Sound Pro intensiviert. Diese intelligente Technologie analysiert automatisch den Inhalt, den ihr gerade abspielt, und passt den Klang entsprechend an. Seien es Dialoge in einem spannenden Thriller oder epische Musik in einem Fantasy-Abenteuer – AI Sound Pro ist ein wahres Klangwunder.

Mit einem HDMI-Ausgang inklusive ARC-Unterstützung (Audio Return Channel) integriert sich die Soundbar nahtlos in euer bestehendes Setup. Schließt sie einfach an euren Fernseher an und erlebt einen satten Klang bei minimalem Kabelaufwand.

Der USB-Anschluss (Host Only) erlaubt euch obendrein, direkt von einem USB-Stick abzuspielen – ideal für spontane Partys oder gemütliche Abende zu Hause.

