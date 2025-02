Baldur’s Gate 3 soll eine der besten Kampagnen aus Dungeons & Dragons bekommen: „Curse of Strahd“ kommt als Mod ins RPG

Larian Studios sind seit geraumer Zeit nicht mehr die einzigen, die Inhalte für Baldur’s Gate 3 kreieren. Spätestens seit dem offiziellen Mod-Support liefert die Community aus eigener Initiative neuen Content für das Spiel: von Kleidung und Zaubern bis hin zu weiteren Klassen und Spielmöglichkeiten. Eine Gruppe Modder schließ sich zusammen, um eine beliebte D&D-Geschichte in das Spiel zu etablieren.

Was ist Curse of Strahd? Curse of Strahd ist ein Abenteuermodul für die fünfte Edition von Dungeons & Dragons. Die Kampagne spielt in dem Königreich Barovia und handelt von dem Vampir Strahd von Zarovich, den die Spieler in Raveloft Castle auffinden können. Es ist eine Gothic-Horrorgeschichte mit verschiedenen Begegnungen, magischen Objekten und zahlreichen Bedrohungen sämtlicher Art.

Curse of Strahd hat sich als eine der besten und beliebtesten Kampagnen im Universum von Dungeons & Dragons etabliert. Strahd ist einer der bekanntesten D&D-Bösewichte und das Abenteuermodul basiert auf dem klassischen Ravenloft-Modul der frühen 80er Jahre, das vielen Spielern daher sehr am Herzen liegen wird. Eine Gruppe von Strahd-Fans startete daher ein Projekt, um das geliebte Setting neu in Baldur’s Gate 3 zu präsentieren.

Hier seht ihr den Trailer zu Baldur’s Gate 3:

Eine legendäre D&D-Kampagne als Mod

Was beinhaltet die Mod? Die beste Antwort darauf liefern die Modder selbst auf Reddit:

„Unser Ziel ist es, die gesamte Kampagne von Curse of Strahd in das Spiel zu integrieren. Wir wollen eine möglichst fesselnde Adaption liefern und dabei dem dunklen, gotischen Horror treu bleiben, der diese Kampagne legendär gemacht hat. Aber jedes große Abenteuer beginnt mit einem einzigen Schritt, und wir beginnen mit dem berühmten Todeshaus, der schaurigen Einführung in die Schrecken von Barovia.“

Neben dem Todeshaus stehen als Nächstes die Hallen von Schloss Ravenloft, sowie die neblige Wildnis von Barovia an. Die Gruppe plant neben den Umgebungen außerdem die Etablierung von neuen Mechaniken und „unheimlichen Begegnungen, die Barovia zu einem lebenden, atmenden Albtraum machen.“

Wie weit ist die Entwicklung der Mod? Das Projekt ist momentan immer noch in der Entwicklung und weiterhin auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Sie veröffentlichten jedoch bereits einige Bilder, die vor allem die Atmosphäre des Settings und das Environment Design veranschaulichen.

Hier seht ihr einige der Bilder, die das Team auf Reddit zur Verfügung stellt:

Ein düsterer Raum aus der Mod Zwei Charaktere sitzen vor einem Feuer Eine Treppe führt in eine kryptische Höhle

Wie wird man auf die Mod zugreifen können? Auf die Frage eines Interessierten, ob man die Mod auch auf der PS5 veröffentlichen wird, antwortet das Team leider mit schlechten Nachrichten. Larians offizieller Mod-Support ermöglicht bisher keine Entwicklung von Levels. Daher wird Curse of Strahd nur für PC-Spieler zugänglich sein.

Aber Konsolen-Spieler müssen nicht die Köpfe hängen lassen, da sie nicht komplett auf Mods verzichten müssen. In dem von Larian zur Verfügung gestellten In-Game Mod-Manager kann man über den Titelbildschirm ganz bequem verfügbare Mods durchscrollen und sich nach bester Laune sein Spiel nach seinen eigenen Wünschen gestalten. Wer mehr über den Mod-Support in Baldur’s Gate 3 erfahren will, kann sich hier genauer informieren: Baldur’s Gate 3: Die 10 besten Mods für euren Run