CS2-Spieler geht viral, weil er einfach bei der Arbeit zockt und seinem Team sogar den Sieg holt

Über 17.000 Nutzer bestaunen einen Gamer, der CS2 zockt, während er einen Kunden bedient und nebenbei zum Helden seines Teams wird.

Das ist der virale Clip: Auf Reddit ist in den vergangenen Tagen ein Clip viral gegangen, der einen russischen Gamer während der Arbeit zeigt.

Der Spieler zockt Counter-Strike 2 in einem Paketlager, muss aber gelegentlich aufstehen und Kunden bedienen.

Während er einen Kunden bedient, wird er von seinem Team in CS2 gebraucht. Er geht kurz zurück zum PC, macht 2 Kills und entscheidet die Runde.

Dann freut er sich kurz, aber ausschweifend, ehe er sich wieder seiner Arbeit widmet.

Ein Clip des Spielers ging im „LivestreamFail”-Subreddit viral und konnte dort in nur zwei Tagen über 17.500 Upvotes sammeln.

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Russischer Gamer zockt CS2 bei der Arbeit, gewinnt Runde trotz Kundenkontakt

Das steckt hinter dem viralen Clip: Der besagte Spieler nennt sich „k0lixx” und arbeitet anscheinend in einem Paketshop, bei dem Kunden beispielsweise verpasste Lieferungen abholen können. Doch während seiner Arbeitszeit spielt er nebenbei Valves-Taktikshooter Counter-Strike 2 und streamt diesen obendrein live auf Twitch.

Im Stream sind dabei 2 Kamera-Perspektiven zu sehen:

Die eine zeigt „k0lixx” im Lagerraum am PC sitzend und CS2 spielend.

Die andere ist quasi in der Perspektive einer Überwachungskamera und zeigt den Kassenbereich, wo er Kundenkontakt hat, und das „Gaming“-Setup von oben.

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Der Clip zeigt „k0lixx” während eines Premier-Matches, in dem sein Team beim Stand von 8:7 angreifen muss und ein Kunde im Kassenbereich des Paketshops wartet. Er macht noch schnell auf dem Bomben-Spot einen Kill, wirft eine Rauchgranate und stellt sich in eine sichere Ecke. Dann geht er hinter sich an die Regale des Lagers, holt das Paket des Kunden und händigt es ihm aus.

Währenddessen hat sein Team die Bombe platziert. „k0lixx” muss spielen und das Entschärfen der Bombe in einem 2v2 verhindern. Er kehrt kurz zum PC zurück, macht zwei Kills und gewinnt die Runde zum 9:7. Anschließend jubelt er außerhalb der Sichtweite des Kunden mit einem „Freudentanz“.

So wird das kommentiert: In den Kommentaren auf Reddit kommt der Clip richtig gut an. Tausende lieben das absurde Stream-Setup, vor allem die Kamera-Perspektive. Ein beliebter Kommentar schreibt: „Jemand muss seinen Manager anrufen… und ihm sagen, wie gut seine Mitarbeiter sind.”

Habt ihr schon mal an außergewöhnlichen Setups gezockt? Berichtet uns gerne von euren absurdesten Gaming-Plätzen in den Kommentaren!

Für viele Arbeitgeber ist die Vorstellung, dass ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit zocken, wahrscheinlich eine Horrorvorstellung und ein Kündigungsgrund. Das zeigt auch die Story eines Arbeitnehmers, der wegen eines solchen Vorwurfs fast fälschlicherweise seinen Job verloren hätte. Mehr dazu hier: Gamer soll seinen Job verlieren, weil er im Büro zockt – Doch seine Grafikkarte „rettet“ ihn vor der Kündigung