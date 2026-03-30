Crimson Desert: Patch Notes zu Update 1.01.01 auf Deutsch – Das ändert sich

Entwickler Pearl Abyss hat für Crimson Desert ein neues Update veröffentlicht. Patch 1.01.01 vom 30. März 2026 verbessert dabei nur einige bekannte Fehler, die euer Spielerlebnis trüben konnten. Hier findet ihr die Patch Notes.

Was bringt Patch 1.01.00 für Crimson Desert? Das Update vom 30. März 2026 bringt folgende Patch Notes mit sich:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Taste zur Verwendung der Amulette der fünf neuen Reittiere fälschlicherweise für Damiane und Oongka angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schwarzstern nach dem Tod nicht verschwand, sondern in der Luft stehen blieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der A.T.A.G. nicht zerstört wurde, auch wenn seine Gesundheit auf 0 sank.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche zur Auswahl eines Verfeinerungsziels unter bestimmten Bedingungen nicht mehr verfügbar war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Halten der Taste zum Folgen von NPCs während einiger Quests zu ungewöhnlichen Bewegungen des Pferdes führte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Sprint auf dem Weißbär nicht verwendet werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerung während der Interaktion „Untersuchen” mit dem Sternbild-Helm nicht mehr reagierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verfeinerung von Ausrüstung nicht mit Damiane und Oongka möglich war.

Beachtet, dass der Patch noch nicht auf allen Plattformen live ist (Quelle: crimsondesert.pearlabyss.com). Auf Steam und PlayStation wurde dieser schon ausgerollt, während Xbox-, Steam (Mac)- sowie die Mac-App-Store-Version noch warten müssen.

Das deutlich größere Update wurde am 29. März 2026 veröffentlicht und dieses Update hatte es in sich, denn es wurden nicht nur große Änderungen im Spiel getroffen, viele neue Mounts wurden ebenfalls dem Spiel hinzugefügt. Welche Änderungen ihr hier kennen solltet, erfahrt ihr hier in unseren Patch Notes zu Update 1.01.00: Crimson Desert Patch bringt neue permanente Mounts, auf die ihr gewartet habt – Vollständige Patch Notes für 1.01.00 vom 29. März