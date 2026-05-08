Spielerin von Crimson Desert fällt aus allen Wolken, hat plötzlich die ultimative Waffe, um Bosse zu zerstören

Im Abyss hoch über dem Kontinent Pywel aus Crimson Desert benötigt man hier und da Laser-Würfel, um Rätsel zu lösen. Eine Spielerin hat so einen zufällig mit auf die Erde genommen … und plötzlich die ultimative Waffe in ihren Händen.

Was ist der Spielerin passiert? Kai_Czara war gerade dabei, mit einem Laser-Würfel im Abyss von Crimson Desert ein Rätsel zu lösen. Der Abyss ist ein Bereich hoch oben im Himmel von Pywel, wo euch fliegende Konstruktionen voller Geheimnisse und Herausforderungen erwarten. Mit den tragbaren Laser-Würfeln strahlt man besondere Kristalle an, um Vorrichtungen zu aktivieren.

Beim Versuch, den Würfel in Position zu bringen, fiel er durch einen Spalt in die Tiefe. Hauptfigur Kliff stolperte hinterher, konnte sich zuerst aber an den Kanten der Wand festhalten. Kai_Czara ist dem fallenden Würfel dann aber gefolgt, und tatsächlich konnte sie diesen auf dem Boden von Pywel finden.

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Wie sich dann herausgestellt hat, verursacht der Laser des Würfels extrem hohen Schaden. Gegner, die mit dem Strahl in Berührung kommen, fallen sofort tot um. Sogar Bosse haben keine Chance gegen die Macht des Würfels. Kai_Czara machte sich einen regelrechten Spaß daraus, den Würfel irgendwo zu platzieren und Feine reihenweise in ihren virtuellen Tod zu locken.

Den entsprechenden Clip könnt ihr euch auf Reddit anschauen, das ganze Video ist auf YouTube. Unter dem Video erklärt die Streamerin:

Dieser Abyss-Blitzwürfel ist den ganzen Weg vom „Frostbitten Paradise“ am Himmel bis zur Festung Vat’nholl in Pywel gereist, wo er letztendlich eine komplette Festung dem Erdboden gleichgemacht hat – inklusive Boss. […] Eigentlich ist er dafür gedacht, an bestimmten Stellen platziert zu werden, um Kristalle anzustrahlen. Aber als ich nach einem Rage-Quit im Abyss das Ding zum zweiten Mal durch ein Loch im Himmel fallen gelassen habe, bin ich einfach hinterhergesprungen. Und er ist mir den ganzen Weg nach unten gefolgt!!! Ich bin dann wie ein Verrückter insgesamt sicher 900 bis 1.000 Meter weit mit ihm gereist, nur um ihn an einem Boss auszuprobieren, lmao …

Video starten Crimson Desert: So löst ihr das Rätsel in der Quest „Wiedersehen“ Autoplay

„Das ist zum Totlachen!“

Wie reagiert die Community? Die zeigt sich begeistert, was die mehr als 2.190 Daumen hoch und die mehr als 175 Kommentare unterstreichen.

Rigogen schreibt etwa: „Einer der vielen Gründe, warum ich dieses Spiel liebe, ist, dass es uns ermöglicht, so viele Regeln zu brechen und das Unmögliche möglich zu machen.“

droideka75 hat den vollständigen Clip gesehen und feiert: „Das ganze Video ist zum Totlachen! Ein Heißluftballon platzt, irgendein Gegner hebt ihn auf und wirft ihn auf Kliff, Vögel fallen vom Himmel … Das ist zum Totlachen!“

TheForbiddenLands findet es auch grandios: „Dass man das überhaupt tun kann, spricht für die Sandbox der nächsten Generation, die Pearl Abyss geschaffen hat. Ein toller Fund.“

Habt ihr den Laser-Würfel bereits auf diese Art ausprobiert? Eine andere absurde Waffe kann Bosse ebenfalls mit nur einem Treffer besiegen. Doch müsst ihr euch dafür mit Bienen anlegen. Mehr zu dieser Wunderwaffe findet ihr hier: Bienenstock-Keule – So farmt ihr euch die Waffe aus Crimson Desert, die Bosse mit nur einem Treffer besiegen kann