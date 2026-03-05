Ein Feature aus Crimson Desert spart euch wichtige Lebenszeit, Spieler meinen: „TikTok hat diese Generation verdorben“

Crimson Desert ist ein Rollenspiel, also können sich Spieler auch auf eine größere Menge an Dialogen einstellen. Die Entwickler haben für die Ungeduldigen unter euch aber ein ganz besonderes Feature eingebaut.

Was ist das für ein Feature? Wer sich in Crimson Desert nicht für die Dialoge interessiert, der kann sie einfach überspringen. Falls ihr aber doch hören wollt, was die Charaktere sagen, und dabei Zeit sparen wollt, könnt ihr die Vorspulenfunktion verwenden.

Mit der Funktion werden sämtliche Dialoge und sogar Handlungen in den Sequenzen vorgespult. Die Geschwindigkeit soll dabei so passend sein, dass ihr immer noch versteht, was die Figuren sagen. Das hat den Vorteil, dass ihr immer noch die Story mitbekommt, aber dabei zugleich Zeit spart.

Auf X gibt es einen User, der in einem Video beispielhaft zeigt, wie so etwas aussehen kann. Die Bewegungen und auch der Dialog sind schneller, aber man kann der Geschichte immer noch folgen.

Neue Funktion spart Zeit, ergibt für manche keinen Sinn

Wie sind die Reaktionen darauf? Unter dem Kommentar gibt es einige User, die nicht verstehen können, warum es so eine Funktion überhaupt gibt. Einer schreibt, dass man ein Rollenspiel spiele, und er nicht verstehen könne, wieso man froh sei, dass man den Dialog überspringen kann. Das sei so, als würde man bei einem Shooter die Schießerei überspringen wollen, so der User.

Der Verfasser des Posts kontert damit, dass eben nicht jeder Dialog für die Geschichte wichtig sei. Wenn man beispielsweise ein Kätzchen aus dem Baum retten müsse, sei das nicht wichtig für das Ende des Games.

Ein anderer Kritiker auf X fasst es sogar noch härter zusammen: „TikTok hat diese Generation ruiniert, lmao. Du bist ein Monster, wenn du Story-Games auf diese Weise spielst.“

Für weitere wiederum käme so eine Option nur in Frage, wenn sie ein Spiel zum zweiten Mal durchspielen würden. Dann kenne man ja die Story und hätte einen Grund, die Dialoge etwas schneller ablaufen zu lassen.

Es ist schwierig, unter diesem Post überhaupt etwas Positives zu finden. Die meisten Spieler kritisieren dieses Feature und glauben, dass nur Leute so etwas nutzen würden, die sich am Ende auch beschweren, dass das Spiel nicht genug Tiefe hätte.

In ersten Previews kommt Crimson Desert allgemein allerdings richtig gut an. Das liegt nicht nur an der Vorspul-Funktion, sondern vor allem an anderen Dingen. Wie die ersten Tester das Spiel bewerten, lest ihr auf MeinMMO: Previews zu Crimson Desert sind da – Das sagen erste Kritiken zum Action-Game mit MMO-Umfang