Spieler zeigt, wie mächtig der Bogen in Crimson Desert ist: „Dieser Artillerieangriff sieht phänomenal aus!“

Die Fernkampfwaffen sind in Crimson Desert mehr als nur optionales Beiwerk. Mit den richtigen Items und Skills könnt ihr aus der sicheren Distanz sogar explosive Luftschläge initiieren.

Wie funktionieren die Waffen in Crimson Desert? Hauptfigur Kliff startet sein Abenteuer mit Schwert, Schild und Bogen. Im Kampf greift er gleichermaßen auf Nah- und Fernkampfangriffe zurück. Weitere Waffen-Typen wie einen Speer kann er später finden.

Zudem lernt der Graumähne über seine Talentbäume nach und nach aktiv nutzbare Angriffsmanöver für seine Waffen wie einen Wirbelhieb oder einen Ausweichschuss, oder besondere Elementarkräfte sowie Bewegungen, durch die er leichter an Höhe gewinnen oder feindlichen Attacken entkommen kann.

Wie stark ist der Bogen? Aus den kürzlich veröffentlichten Preview-Berichten lässt sich bereits herauslesen, dass der Bogen von Anfang an ein effektives Werkzeug ist, um Feinde aus der Distanz zu bekämpfen.

Dabei könnt ihr Pfeile beispielsweise bei einer Feuerschale in Feuerpfeile verwandeln und so noch mehr Schaden verursachen oder brennbare Hindernisse entfernen. Auch andere Varianten wie Giftpfeile gibt es.

Wie mächtig der Bogen durch die erspielbaren Skills und Items im Laufe der Zeit sein kann, zeigt jetzt ein Clip auf Reddit von LucasCavalcante25. In dem 43 Sekunden langen Video ist zu sehen, wie sich Kliff in die Luft katapultiert, nur um dann einen explosiven Luftschlag auf eine große Gegnergruppe niederregnen zu lassen.

Später sehen wir außerdem noch einen Blitzangriff, der das Opfer zeitweise betäubt, und einen Eisschuss, mit dem sich der Spieler im Wasser eine robuste Plattform schafft … seht selbst:

„Was ist das bitte für ein Spiel …“

Wie reagiert die Community auf das Gezeigte? Wie bei vielen Gameplay-Clips, die aktuell live gehen, staunt die Community auch hier, was alles in Crimson Desert steckt. Dabei macht vor allem der explosive Luftschlag Eindruck.

franpier schreibt auf Reddit: „Dieser Artillerieangriff sieht phänomenal aus!“

esotericvoid kann es auf Reddit nicht fassen: „Was ist das bitte für ein Spiel …“

Fuarian erklärt auf Reddit: „Ich werde gar nicht erst hinterfragen, wie man mit so einem schlechten Bogenschützen einen regelrechten Orbitalbeschuss mit brennenden Pfeilen auslösen kann.“

Zxar99 glaubt auf Reddit zu wissen, woher man den Luftangriff bekommt: „Das ist eigentlich eine Art Pfeil, der das bewirkt. Es handelt sich um einen Gegenstand, nicht um eine Fertigkeit. Dieser Spieler hat ihn als Belohnung für eine Quest erhalten, die er vor dieser Quest abgeschlossen hat.“

Haben alle Charaktere Zugriff auf den Bogen? Wahrscheinlich nicht. Klar ist, dass die beiden anderen spielbaren Charaktere, die man mit Kliff im Laufe der Hauptgeschichte freischaltet, eigene Kampfstile, Talente und Waffen mitbringen. Die agile Kämpferin Damiane setzt etwa auf eine Muskete oder eine Pistole, der riesige Oongka ballert mit einer explosiven Kanone. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Crimson Desert: Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Klasse – ihr könnt sogar als Trio kämpfen