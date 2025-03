Twitch-Streamer verrät, wie er „für immer“ auf der schwarzen Liste von Sony gelandet ist

Der Twitch-Streamer und YouTuber Charles „Cr1TiKaL“ White ist für seine derbe Ausdrucksweise bekannt, doch mit einem Song trieb er es so weit, dass PlayStation bis heute nichts mehr mit ihm zu tun haben will.

Um welchen Streamer geht es? Charles White, auf Twitch auch als Cr1TiKaL und auf YouTube als penguinz0 bekannt, ist ein erfolgreicher Meinungs-Blogger aus den USA, der in seinen Inhalten oft auf eine derbe und regelrecht abstoßende Bildsprache setzt – genau die kostete ihn wohl seine Traum-Partnerschaft mit PlayStation.

Ein Song kostete den Streamer gleich zwei Partnerschaften

Was war das für eine Geschichte? Cr1TiKaL verriet im Januar 2023, dass ihn ein Musikvideo eine große Partnerschaft gekostet habe. „Filthy“ ist ein Song, den der Streamer gemeinsam mit Singer-Songwriter Troy Mckubre veröffentlicht hat. Der Text ist äußerst grafisch, dabei aber so übertrieben, dass es eher in eine absurd-komische Richtung geht.

Der Streamer selbst beschreibt den Track als „Witz-Song“, der einfach eklig und abstoßend sein soll. Bei seinen möglichen Partnern konnte man aber offenbar nicht darüber lachen, denn Cr1TiKaL berichtete damals von panischen Nachrichten. Die Kooperation wurde in letzter Sekunde abgesagt – sowie auch jegliche Chance auf eine zukünftige Kollaboration.

Etwas mehr als 2 Jahre später verrät der Streamer nun, dass es sich damals um eine geplante Zusammenarbeit mit PlayStation gehandelt habe, genauer mit dem Survival-Horror Dead Space und dem JRPG-Klassiker Final Fantasy.

Hier könnt ihr euch die Geschichte in der blumigen Sprache des Content Creators anhören:

Cr1TiKaL bedauert das, denn ein Deal mit PlayStation sei seine absolute „Traum-Partnerschaft“ gewesen, er sei mit den Produkten aufgewachsen. Gleichzeitig bleibt er jedoch dabei, dass die Reaktion überzogen gewesen sei.

Er habe in dem Song ja nicht etwa schlecht über Sony gesprochen, und er sei auch gar nicht bekannt genug gewesen, um ein besonderes Risiko für die Marke darzustellen. Dennoch würde man ihn bei Sony so hassen, dass „nicht einmal das Buch aus It Takes Two“ wieder für Versöhnung sorgen könne.

„Es sind jetzt 2 Jahre vergangen und es ist ziemlich eindeutig, dass ich wahrscheinlich für immer auf der schwarzen Liste im PlayStation-Hauptquartiert stehen werde“, so der Streamer. Erst kürzlich habe man kurz vor einem Deal mit einem anderen PlayStation-Produkt gestanden, doch im letzten möglichen Schritt habe Sony einen Riegel davor geschoben.

„Filthy“ kostete Cr1TiKaL aber sogar noch eine weitere Partnerschaft: sein langjähriger Partner, der Energy-Hersteller G Fuel, wollte die Panne offenbar als Druckmittel für einen neuen Vertrag nutzen, bei dem der Streamer sehr viel schlechter davon gekommen wäre. Darüber ist er aber, wie er sagt, hinweg, denn die Marke Gamer Supps sei ohnehin viel besser.

Warum rückt er jetzt mit der Sprache raus? Laut Cr1TiKaL habe er zwei Jahre lang gehofft, dass Sony zur Besinnung käme und anerkennen würde, dass der Song gar keine so große Sache gewesen wäre. Mittlerweile habe er die Hoffnung allerdings aufgegeben, die Beziehung noch kitten zu können.

Die Story, so der Twitch-Streamer, sei aber so albern, dass er sie gerne in allen Einzelheiten teilen wollte. Dass es nie zu spät ist, seine Meinung doch noch einmal zu ändern, weiß Cr1TiKaL selbst eigentlich am besten, denn er brauchte ganze 4 Jahre, um mit einem beliebten Anime warm zu werden: Streamer nutzt One Piece zum Einschlafen, weil es so langweilig sei, zieht nach 4 Jahren ein neues Fazit