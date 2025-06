Kennt ihr das, wenn man etwas ausprobiert und sofort denkt: „Wo warst du all mein Leben?“ So ging’s mir mit dem Corsair Virtuoso Max. Ich wollte eigentlich nur ein neues Headset – stattdessen hab ich ein echtes Kopfhörer-Schmuckstück gefunden, das mich seitdem auf Schritt und Tritt begleitet.

Egal ob beim Zocken, Musikhören oder heimlichen Teams-Meetings im Schlafanzug: Dieses Ding ist immer dabei. Und das Beste? Zwei Features haben mich so sehr überzeugt, dass ich es am liebsten nie wieder absetzen will. Bei Amazon ist der hochwertige Klangkünstler übrigens aktuell stark reduziert im Angebot!

Satter Surround-Sound nicht nur am PC – auch für PS5 und PS4 eine echte Headset-Referenz!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ihr kennt das: Man packt ein neues Headset aus, und schon beim Hochheben denkt man – „Oh, das fühlt sich wertig an.“ Genau das ist mir mit dem Corsair Virtuoso Max passiert. Der Rahmen besteht aus hochwertigem Aluminium, also kein billiges Plastik, das nach drei Wochen auseinanderfällt. Das Headset sieht nicht nur edel aus, es fühlt sich auch so an – und ja, ihr werdet damit garantiert cooler aussehen, auch wenn euch niemand sieht. Nicht zuletzt auch dank der schicken ringförmigen Beleuchtungselemente an den Hörmuscheln!

Brillante Soundqualität, die knallt – und das im besten Sinne

Dank der fein abgestimmten 50-mm-Graphen-Treiber genießt ihr Klang in bestmöglicher Qualität!

Aber klar, ein Headset muss natürlich vor allem eines: richtig gut klingen. Und hier kommt der erste Grund, warum ich das Teil nicht mehr absetzen will: Der Sound ist absolut fantastisch. Dank der 50-mm-Graphen-Treiber bekommt ihr einen Klang, der sowohl fürs Zocken als auch fürs Musikhören oder Filme schauen ein Traum ist. Explodierende Granaten klingen wuchtig, Schritte in Counter-Strike 2 sind glasklar zu orten, und selbst ein bisschen Chopin auf Spotify bekommt plötzlich Gänsehautpotenzial.

Mit aktiver Geräuschunterdrückung für maximalen Gaming-Fokus

Störende Hintergrundgeräusche vermiesen euch den Spielspaß? Nicht so mit dem Corsair Virtuoso Max: Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt für maximalen Fokus beim Zocken!

Das Corsair Virtuoso Max verfügt zudem über aktive Geräuschunterdrückung – und zwar nicht so ein Alibi-ANC, wie man es von günstigen Geräten kennt, sondern echtes, wirksames ANC. Das bedeutet: Störende Geräusche aus der Umgebung – Straßenverkehr, laufende Waschmaschine, maulende Mitbewohner – werden digital erkannt und effizient ausgeblendet.

Was das bringt? Fokus pur. Ihr könnt komplett in eure Games, Musik oder Podcasts eintauchen, ohne dauernd aus der Immersion gerissen zu werden. Besonders in lauten Haushalten oder beim Pendeln ist das ein riesiger Vorteil. Und wenn ihr doch mal etwas hören wollt, aktiviert ihr einfach den Transparenzmodus – dann werden Umgebungsgeräusche durchgelassen, ohne dass ihr das Headset abnehmen müsst. Smart!

Wochenlang kabellos Zocken dank bockstarkem Akku

Was nützt der beste Sound, wenn ihr ständig ans Kabel gefesselt seid? Eben. Das Corsair Virtuoso Max kommt deswegen mit Slipstream Wireless, Bluetooth und Kabelverbindung daher. Ihr habt also die Wahl, wie ihr euch verbinden wollt – und könnt sogar gleichzeitig per Bluetooth und Wireless verbunden sein. Heißt: Während ihr auf der Konsole zockt, könnt ihr auf dem Handy einen Anruf annehmen oder Musik hören. Multitasking wie aus dem Bilderbuch.

Mithilfe der zugänglichen Corsair iCUE-Software könnt ihr das Klangbild des Virtuoso Max genauestens anpassen – eure Ohren werden sich bedanken!

Die Akkulaufzeit? Bis zu 60 Stunden. Und das ist nicht nur Werbegeblubber – ich habe das klangstarke Ding mehrere Tage genutzt, ohne es aufladen zu müssen. Und wenn ihr mal neuen Treibstoff braucht, geht’s fix – per USB-C natürlich, wie sich das gehört.

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!