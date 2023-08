Corsairs neue MMO-Maus könnte die Alternative für den „MMO-König“ von Razer sein – Doch klappt das?

Die Darkstar Wireless bietet außerdem Beleuchtung an. Diese befindet sich ganz vorn in der Nähe des USB-C-Anschlusses, auf der Oberseite als Streifen und als beleuchtetes Symbol des Herstellers.

In meinem Test habe ich mir Corsairs neue Darkstar Wireless angesehen. Preislich liegt man mit 169,99 Euro bei dem, was auch Razer für seine Naga V2 Pro verlangt. Auch die inneren Werte lesen sich ähnlich, weswegen sich ein Vergleich anbietet. In meiner Review erfahrt ihr, wie die Darkstar Wireless von Corsair abschneidet.

Insert

You are going to send email to