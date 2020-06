Ein neues Update in Conan Exiles sollte eigentlich viele Probleme beheben, sorgt im Moment aber für Frustration bei den Spielern. Diese können im Moment nicht mehr zocken, obwohl genau das jetzt besser klappen sollte.

Was ist das für ein Update? Heute, am Dienstag, dem 16. Juni, hat das Survival-MMO Conan Exiles ein neues Update für den PC erhalten. Das sollte etliche Verbesserungen bringen, darunter:

eine bessere Performance

Behebung von Exploits

das „Funcom Live Service“-System

etliche Bugfixes unter anderem an der neuen, direkteren Steuerung für Sklaven

Conan Exiles hat Spielern erst Anfang des Jahres bessere Kontrolle über die Sklaven gewährt.

Dazu ist das umstrittene Anticheat-Programm Denuvo entfernt worden. Das steht bei vielen Spielern immer wieder in der Kritik, weil es viele Berechtigungen auf dem PC hat. Dadurch werden immer wieder Sicherheitsbedenken und Spyware-Vorwürfe laut, zuletzt etwa bei DOOM Eternal (via GameStar).

Das Highlight des Updates ist allerdings der „Funcom Live Service“. Durch den sollten Spieler besser zocken können und eine bessere Verbindung zu den Servern haben. In den offiziellen Patch Notes im Forum heißt es: „Dieses [Feature] beinhaltet die Funktionalität für eine Freundesliste im Spiel und Verbesserungen für den Server-Browser.“

Neues Update killt Server-Browser

Das ist das Problem: Genau dieses Update sorgt allerdings gerade dafür, dass der Server-Browser nicht funktioniert. Wer aktuell versucht, einen Server zu finden, der findet sich vor einer leeren Liste wieder, die sich endlos versucht, zu aktualisieren.

Das gilt sowohl für offizielle Server als auch für Server, die sich Spieler gemietet haben und die über den Browser gefunden werden sollten. Weder PvE-, noch PvP- oder Konflikt-Server sind im Moment auffindbar.

Vor diesem leeren Browser finden sich Spieler aktuell wieder.

Dazu kommt, dass der Offline-Modus eine ganze Weile lang wohl nicht funktioniert hat, wie die US-Seite PCGamer berichtet. Spieler auf dem PC konnten also einige Zeit lang gar nicht mehr spielen.

Bei unserem Test hat aber zumindest der Einzelspieler/Koop-Modus funktioniert. Die Entwickler arbeiten laut einem Statement im subreddit von Conan Exiles im Moment an einer Lösung. Wann genau das Problem behoben wird, können wir noch nicht sagen.

Was ist mit PS4 und Xbox One? Das Update betrifft aktuell nur den PC. Für die Xbox One und die PlayStation 4 soll es im Laufe der Woche erscheinen. Allerdings haben schon zuvor Spieler auf der PS4 über ähnliche Probleme geklagt, die mit einem Hotfix gestern, am 15. Juni, behoben worden sein sollten.

Trotz der technischen Probleme zählt Conan Exiles zu den besten Survival-Games 2020 für PS4, Xbox One und PC. Bereits seit seiner Early-Access-Phase 2017 und seinem Release 2018 erhält Conan Exiles stets Updates und neue Inhalte wie Kosmetika oder zuletzt Pferde für berittenen Kampf.