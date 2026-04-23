Conan Exiles: So farmt ihr Wundsekret und stellt gehärtete Ziegel her

Mit gehärteten Ziegeln baut Ihr in Conan Exiles schönere Häuser und auch die stärksten Basen mit Hitze-Resistenz. Wie Ihr die Ziegel herstellt und wie man das benötigte Wundsekret dafür farmt, erklären wir euch.

Update vom 24. April 2026: Wir haben den Beitrag geprüft und für euch strukturell optimiert.

Gehärtete Ziegel sind die Grundbausteine für die stärksten Gebäudeteile aus “verstärktem Stein” vom “Steinmetz-Meister”-Talent (Tier 3). Die Gebäudeteile sind wärmeisoliert und eignen sich für heiße Gebiete wie die Wüste oder den Vulkan. Die Gebäude sind außerdem ein Schritt in der Reise von Conan Exiles.

Eine Festung aus gehärteten Ziegeln.

Gehärtete Ziegel aus gehärtetem Stein herstellen

Um gehärtete Ziegel herzustellen, benötigt Ihr zwei Dinge: Ziegel und den Gegenstand “gehärteter Stein”. Die Ziegel sind recht einfach zu bekommen. Legt 10 Steine in einen Ofen und lasst ihn die Steine zu einem Ziegel brennen.

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Der gehärtete Stein benötigt etwas mehr Aufwand. Ihr müsst für das Rezept zunächst das Talent “Feuerschalen-Kessel” auf Stufe 15 erwerben. Stellt einen Kessel auf und Ihr könnt den “gehärteten Stein” dann über die Rezepte an der Werkstation herstellen.

5x gehärteter Stein:

2 Zwirn

2 Wundsekret

Gehärteter Stein wird im Feuerschalen-Kessel hergestellt.

Ihr erhaltet recht viele Einheiten gehärteten Stein aus den Materialien, die Ihr für ihn benötigt. Um nun gehärtete Ziegel herzustellen, müsst Ihr lediglich die gehärteten Steine mit den Ziegeln in einen Ofen geben und ihn anwerfen.

Gehärteter Ziegel:

1 Ziegel

1 gehärteter Stein

Gehärtete Ziegel werden im Ofen gebrannt.

Wundsekret farmen mit Fischen

Wundsekret ist ein wenig trickreich zu bekommen. Ihr findet es auf Eurer Reise eher selten, außer, Ihr sucht speziell danach. Besonders bei Spinnen könnt Ihr Wundsekret sehr gut erhalten, wenn Ihr ihre Leichen mit einem Pickel oder einem Kürschnermesser abbaut.

Ihr erhaltet Wundsekret jedoch auch aus anderen Quellen. Einige Gegenstände wie verdorbenes Fleisch oder Giftdrüsen können in der Flüssigkeitspresse zu Wundsekret gepresst werden. Einige Nahrungsmittel wie unappetitliche Fische oder Schalentiere produzieren Wundsekret beim Kochen.

Ihr könnt Euer Lagerfeuer direkt neben den Fischfallen aufstellen.

Besonders effektiv ist es, wenn Ihr Euch mehrere Fisch- und Schalentier-Fallen aufstellt. Sammelt die unappetitlichen Fänge und kocht sie an einem nahen Lagerfeuer. Das Fleisch lasst Ihr dann verderben und presst es aus. Auf diese Weise erhaltet Ihr schnell und einfach Wundsekret, wann immer Ihr zu Eurer Basis zurückkehrt.

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