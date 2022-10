Community-Messe Polaris startet nächste Woche mit Stars wie PietSmiet, Lara Loft und Maul Cosplay

Am letzten Oktoberwochenende findet in Hamburg die Messe Polaris statt, wo sich Anime- und Gaming-Fans an den Ständen und Bühnen austoben können.

Was ist die Polaris? Die erste Community-Convention Hamburgs bietet den Besuchern ein breitgefächertes Programm, das sich vor allem um Anime, Manga, Cosplay und Gaming-Culture dreht. Mit dabei sind 150 Aussteller und Partner und eine große Zahl bekannter Streamer, YouTuber und Cosplayer.

An den Ständen erwartet euch eine ganze Menge von Indie-Games, die ihr ausprobieren könnt, von Entwicklern wie Ubisoft und Daedalic. Auf den Bühnen erwartet euch eine 360°-Unterhaltung mit Quiz- und Speedrunner-Shows, Talks mit Persönlichkeiten aus dem Streaming und YouTube, Kochduelle und ein Art- und Cosplay-Wettbwerb.

Wann und wo findet die Messe statt? Die Polaris eröffnet am Freitag, dem 28. Oktober, um 12:00 Uhr in Hamburg ihre Pforten. Zwei Tage später, am Sonntag, ist dann wieder Schluss. Ihr könnt euch also zwei Tage auf der Messe austoben.

Aussteller und Influencer vor Ort

Wer ist alles dabei? Am letzten Oktober-Wochenende versammeln sich in Hamburg eine Menge Influencer und begabter Künstler, denen ihr auf den Bühnen, an den Ständen und auf dem Floor begegnen werdet.

Ninotaku

Farbenfuchs

Maul Cosplay

Lara Loft

Spacefrogs

Papaplatte

PietSmiet

Eintracht Spandau

und mehr (via polaris-con.de)

Bei den Ausstellern könnt ihr euch auf folgende freuen:

Chrunchyroll

Daedalic

Miyuna Art

Nintendo

Razer

Ilisses

DC

Ubisoft TikTok und weitere (via polaris-con.de)

Wer ist sonst da? Auch MeinMMO wird auf der Polaris vertreten sein. Ich werde am Samstag über die Messe schlendern, mich bei den Ständen umschauen und wahrscheinlich viel zu viel Geld für Merchandise ausgeben.

Wenn ihr auf dort seid und wir uns über den Weg laufen, dann sagt gerne Hallo. Ich freu mich auf euch!