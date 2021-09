Community eines beliebten MMORPGs brüllt so laut, dass Entwickler nachgeben müssen

Was passiert jetzt? Die Spielerschaft zeigt sich mehr oder weniger zufrieden mit der Lösung, die von Jagex angeboten wird. Viele beschweren sich darüber, dass die Community erst laut werden müsse, bevor man so einen Schritt gehe.

Was ist neu? Nach den Protesten der Community hat der Entwickler nun doch eingelenkt und rudert zurück, was die Thematik der HD-Mod betrifft. Das Statement von Jagex sagt:

Auch den Vorschlag von 117Scape, seine Mod wieder zu entfernen, sobald die offizielle Verbesserung vom Entwickler da ist, lehnte Jagex sofort ab. Was folgte, waren laute Proteste in der Community. Ein reddit-Thread zu dem Thema hat über 70.000 Upvotes und mehr als 5.000 Kommentare (via reddit.com ). Sogar im Spiel selbst fanden Proteste der Spielerschaft statt, die sich geschlossen mit 117Scape solidarisieren.

Kurz vor dem Release des Plug-Ins erhielt der Spieler jedoch eine E-Mail von MMORPG-Entwickler Jagex, die das Projekt kurzerhand einstellten und dem Fan nah legten, seine Modifikation (Mod) nicht zu veröffentlichen. Der Grund dafür ist anscheinend, dass Jagex selbst an einer ähnlichen Überarbeitung werkeln würde, die aber noch in den Kinderschuhen stecke.

Was ist in Runescape passiert? Der Spieler und Fan 117Scape hat 2000 Stunden seines Lebens investiert, um eine Grafik-Verbesserung für das MMORPG zu basteln. Die Mod hörte auf den Namen Runelite HD und sollte viele optische Verbesserungen mitbringen.

Ein Spieler des MMORPGs Old School Runescape verbrachte 2000 Stunden damit, eine HD-Mod für den Klassiker zu entwickeln. Diese wurde kurz vor dem Release von Entwickler Jagex eingestampft. Darauf folgten so laute Proteste der Community, dass das Studio nun doch einlenkt.

