Zwei Spieler haben in Call of Duty: Warzone gezeigt, wie ihr durch eine richtig coole Rettungsaktion zum Helden werden könnt.

Das ist die Ausgangssituation: In einem Team unterwegs sind zwei Spieler am Flughafen von Verdansk gelandet. Einer der Spieler ist allerdings auf dem Dach zu Boden gegangen, während der andere Spieler im Gebäude unterwegs war.

Damit der am Boden liegende Spieler nicht ganz stirbt, rettete er sich durch einen Sprung vom Dach und sein Mitspieler wurde zum Retter.

Sprung in die Arme rettet das Leben

So lief die Rettungsaktion ab: Der unten stehende Spieler sagte im Chat, dass sein Mitspieler doch runterspringen sollte. Er würde ihn fangen.

Was erst nach einem Scherz klang, klappte dann allerdings tatsächlich. Er sprang direkt in die Arme seines Partners und wurde dann sanft zu Boden getragen. Dabei wurde er in sekundenschnelle reanimiert und konnte wieder voll am Geschehen teilnehmen.

Völlig überrascht reagierten dann die beiden Spieler, weil sie niemals damit rechneten, dass dieser Sprung tatsächlich glimpflich ausging.

Es gibt zahlreiche weitere Tipps und Tricks, wie ihr in Warzone dominieren könnt.

Wie reagieren andere Spieler darauf? Zuschauer von diesem Clip zeigen sich begeistert. Besonders lustig ist es, dass der Spieler seinen Kameraden direkt am Hinterteil aufgefangen hat und dieser dann ganz langsam am Gesicht vorbeischwebte.

Ein erstaunter Zuschauer schrieb, dass er dasselbe probiert hatte und dabei gescheitert sei. Er sagte allerdings, dass sein Teamkamerad ihn nicht im Fallen reanimiert hatte, sondern gar nicht mit ihm interagiert hatte.

Gibt es noch mehr solcher lustigen Aktionen? Zuletzt machte ein Helikopter-Pilot auf sich aufmerksam, der die Runde gewann, indem er den Hubschrauber auf einen Gegner warf.

Eine Drohne kann man in Warzone als Helikopter-Killer nutzen. Das zeigte ein Spieler in einem spektakulären Clip.