Wie armselig ist das. Ich meine, was fängt man überhaupt mit sich an, wenn man Geld für einen Cheat bezahlt und dann doch verliert?

Mit einem Aimbot nur einen Sieg in sechs Runden zu erspielen ist hart. Mittlerweile scheint der Spieler mit dem unaussprechlich sexuellen Namen Call of Duty: Warzone aufgegeben zu haben. Nach nur 71 Minuten Spielzeit insgesamt hat er das Spiel nicht mehr gestartet. Für die Community auf reddit ist das natürlich ein Grund zum Lachen:

Was ist los? Cheater in Warzone gehören zu den nervigsten und frustrierendsten Begegnungen, die ihr als Spieler erleben könnt. Meist ist es Selbstmord Aimbottern und Wallhackern gegenüberzutreten. Da muss dann schon eine ganze Lobby zusammenhalten, um die zu erledigen .

Call of Duty: Warzone hat ein Cheater-Problem und meist endet eine Begegnung in der sofortigen Niederlage. Ein Cheater, der sich den Sieg ermogeln wollte hat die Rechnung ohne vier Streamer gemacht, die ihm im Finale den Hintern versohlen.

