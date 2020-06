CoD Warzone: Spieler demütigt seinen Gegner unfair, wird sofort bestraft

Ein Spieler in Call of Duty: Warzone musste bitter erleben, dass Schadenfreude nicht immer gut ist. So erlebte er direktes Karma nach einer fiesen Aktion.

Darum geht es: Auf reddit ist ein Clip mit dem Titel „Ich werde nie wieder einen Spieler am Boden teabaggen“ aufgetaucht. Darin erwischt es einen Spieler, der seinen Gegner nach dem K.O. demütigen wollte.

Seine Mitspieler lachten ihn daraufhin lauthals aus und sagten Dinge wie „Du bist so dumm!“

Teabaggen geht schief und wird direkt bestraft

Das ist der Clip: Der reddit-User und Streamer Webzys war zum Rundenende in der Warzone unterwegs und nahm folgenden Clip auf:

So eliminiert der Spieler erst 5 Gegner und wird von seinen Teamkameraden gefeiert. Am Ende wollte er den letzten Gegner, der schon am Boden lag, demütigen. Er teabaggte ihn, also stellte sich über ihn und ging immer wieder in die Hocke.

Was er dabei nicht bedachte, ist, dass der Gegner sich noch selbst wiederbeleben konnte. Innerhalb von Sekunden stand der Feind wieder auf und schaltete den völlig überraschten Spieler aus.

Dieser kann es gar nicht glauben und springt von seinem Stuhl auf und schmeißt sich auf den Boden. Seine Kollegen im Teamspeak lachen lauthals und einer schreit dann unter anderem: „Du bist Müll! Du bist so dumm!“.

Diesen Clip gibt es auch noch: Fast zeitgleich tauchte auf reddit auch das Video vom Gegner auf, der schlussendlich den teabaggenden Spieler eliminierte.

Dort sieht man gut, wie der vermeintliche Sieger vor ihm steht und sich immer wieder hinhockt. Der ausgeknockte Spieler regeneriert sich in der Zeit schon selber wieder und hat dann beim letzten Kill leichtes Spiel.

Gibt es weitere solcher Videos? Dass Streamer auch gut zusammenarbeiten können, zeigt ein anderer Clip zur Warzone. Dort gewann ein Team ohne eine Schusswaffe.

Ein anderer Clip zeigt einen genialen Messerwurf eines Spielers. Er traf seinen Gegner, während dieser in einem Fahrzeug saß und ihn jagte. Es war quasi eine letzte verzweifelte Tat vom Spieler, um sich vor dem Fahrzeug und dem Gegner zu retten.