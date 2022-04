CoD Vanguard bringt langersehnte Spawn-Änderung, aber die Spieler sind nicht zufrieden

Seit Release von CoD Vanguard ist einer der größten Kritikpunkte der Community die schlechten Spawns. Das neueste Update soll genau diese endlich verbessern – doch die Spieler sind nicht zufrieden. Sie fordern noch mehr Verbesserungen für das ganze Spiel. MeinMMO sagt euch mehr.

Am Abend vom 12. April hat Sledgehammer Games, Entwickler von CoD Vanguard, eine langersehnte Verbesserung in dem WW2-Shooter ins Spiel gebracht.

Nach einigen Test-Playlists und einer Umfrage haben sie das Spawn-System im Spiel angepasst. Auf Twitter schreiben die Entwickler, dass „mit eurem Feedback und den Daten, die wir aus dem Spiel analysieren konnten, die Spawn-Anpassungen sich als Verbesserung“ herausgestellt haben:

Diese Änderungen waren bisher nur in experimentellen Playlists eingebaut. Jetzt wurden sie im ganzen Spiel implementiert.

Doch die Community ist nicht zufrieden. Auf sozialen Medien beschweren sie sich, dass die Spawns weiterhin schlecht sind – und das Spiel auch viele andere Probleme hat. Sie fordern deutlich mehr Änderungen im Spiel.

Vanguard hat „das schlechteste Spawn-System in der CoD-Geschichte“

Was ist das Problem? Spieler, die in CoD Vanguard gekillt wurden, starten ihr nächstes Leben zu häufig direkt in der Nähe eines Gegners. So kommt es häufig zu einer „Todesspirale“, wo man von einem Tod direkt in den nächsten stürzt, ohne sich ernsthaft zur Wehr setzen zu können.

Schon vor Release von CoD Vanguard war das Spawn-System dementsprechend einer der größten Kritikpunkte. Spieler nannten es das „wahrscheinlich schlechteste Spawn-System in der CoD-Geschichte“ (via reddit).

Wie schlimm das sein kann, zeigt dieser Clip aus Perspektive eines Nutznießers von schlechten Spawns:

Insbesondere auf kleinen Maps wie Das Haus und Shipment sind die Spawns ein wahnsinnig nerviges Problem. Laut den Entwicklern soll das neueste Update hier aushelfen, doch die Spieler sind nicht überzeugt.

Wie reagiert die Community? Lob für die Änderung findet man in der Community kaum. Stattdessen gibt es viel Unglaube darüber, dass tatsächlich etwas verbessert wurde:

@darryljoyzce1 sagt auf Twitter: „Ja, ne, verbessert wurde nichts. Die Spawns für Das Haus und Shipment sind immer noch komplett im Eimer“

@JONNYTEE2010 meint: „Was für ein Gelaber, ich spiele buchstäblich 4v4 auf Dome und spawne immer noch vor oder hinter Leuten, jedes Update wird es schlechter“

@freebandztrev schreibt: „lol strengt euch mehr an, ich bin immer noch ein Monster und zerstöre Leute beim Spawn“

Die Analyse-Tools der Entwickler zeigen zwar offenbar, dass das neueste Update Verbesserungen gebracht haben soll. Aber skeptische Kommentare wie diese aus der Community offenbaren, dass sich beim Zocken selbst wenig geändert hat für die Fans.

Viel Kritik gibt es auch noch für zahlreiche weitere Aspekte im Spiel. Statt Lob für die Änderungen verlangen die Spieler Verbesserungen für Latenz-Probleme, Waffen-Balancing, oder die Map-Rotationen.

Auch die Cheating-Thematik ist ein großer Kritikpunkt. Hier wünscht sich die Community eine bessere Lösung, denn selbst auf dem höchsten Level treiben sich unfaire Cheater herum. Erst neulich ist ein namhafter Spieler aufgeflogen:

