CoD MW3: Mit einer neuen Waffe besiegt ihr die nervigsten Gegner problemlos – So schaltet ihr sie frei

Mit Season 2 Reloaded kam eine neue Waffe in Call of Duty: Modern Warfare 3, mit der ihr die nervigsten Gegner besiegen könnt, denn: Die „Soulrender“ (Seelenbringer) hat einen starken Angriff gegen Einsatzschilde.

Was ist das für eine Waffe? Bei der „Soulrender“ (auf Deutsch: Seelenbringer) handelt es sich um eine Nahkampfwaffe, mit der ihr eure Gegner aufschlitzt. Insbesondere gegen Einsatzschilde soll das Messer ziemlich stark sein, da es mit einem starken Angriff dafür sorgt, dass das Schild keinen Schutz mehr bietet.

Wie schalte ich die Waffe frei? Ihr bekommt die Soulrender in Sektor B21 im Battle Pass. Dafür müsst ihr ihn nicht kaufen. Der Sektor besteht aus fünf Feldern, mit fünf Belohnungen. Ihr schaltet die einzelnen Belohnungen mit Aufgaben frei. Habt ihr alle Aufgaben in dem Sektor erledigt, erhaltet ihr das Messer.

Folgende Belohnungen und Aufgaben beinhaltet der Sektor:

JAK Burnout-Umbau: Erreiche 5 Operator- oder Spezial-Zombie-Abschüsse mit Wurfmessern

Emblem „Knochenkuppel“: Erreiche 10 Operator- oder Spezial-Zombie-Nahkampfabschüsse

Doppel-XP-Token: Erreiche 15 Operator- oder Spezial-Zombie-Abschüsse mit Splittergranaten oder Semtex

Tarnung „Grabräuber“: Erreiche 5 Operator- oder Spezial-Zombie-Abschüsse durch Schläge mit dem Gewehrkolben

Waffe „Seelenbringer“: Verdiene alle Sektorbelohnungen + Erreiche 10 Operator- oder Spezial-Zombie-Nahkampfabschüsse geduckt

„Soulrender“ kontert Einsatzschilde – Entwickler sagen: Das muss so

Warum eignet sich die Waffe gegen Einsatzschilde? Im Prinzip sind Spieler mit Einsatzschild die nervigsten Gegner, denn: Durch das Schild kommt kaum etwas durch.

Das heißt konkret, man muss entweder die Füße des Gegners unter dem Einsatzschild mit einer Schusswaffe treffen, sich einen Höhenvorteil verschaffen, hinter sie gelangen, oder Granaten und/oder Thermit werfen, um einen Kampf gegen die Schildträger zu gewinnen.

Der starke Angriff der Soulrender entreißt dem Feind allerdings in einer Animation das Schild und erledigt ihn. Ihr führt den Angriff aus, indem ihr eure linke Maustaste kurz gedrückt haltet und den Schlag „aufladet“.

Auf X (ehemals Twitter) postet der „Call of Duty“-News-Account „DETONATED“ am 7. März einen Clip der neuen Nahkampfwaffe und schreibt: „Die Nahkampfwaffe ‘Soulrender’ schlägt DURCH Einsatzschilde hindurch! Vermutlich ein Bug, der ‘Soulrender’ kann lästige Einsatzschilde ausschalten! – wird bald zu 100 % behoben sein.“

Darauf antworten die Entwickler mit: „Das ist kein Bug! Der schwere Angriff der Soulrender ist, ähnlich wie der JAK-Gliederschneider und der JAK Purifier, ein absichtlicher Gegenangriff auf Einsatzschilde.“

„Diese ‚Schildkröten‘ sind jetzt am Ende“

Wie kommt die neue Nahkampfwaffe an? Die neue Waffe kommt anscheinend gut an. Viele Spielerinnen und Spieler scheinen sich darauf zu freuen, sie gegen feindliche Spieler mit Einsatzschild auszutesten. In den Kommentaren zu einem Beitrag auf X von „CharlieIntel“ zeigt sich ein Nutzer erfreut darüber, dass die Entwickler Waffen bringen, die andere Waffen kontern können.

Ein anderer Nutzer kommentiert: „Gott sei Dank, diese ‚Schildkröten‘ sind jetzt am Ende.“ Jemand schreibt: „Wir sind uns doch sicher alle einig, dass die Einsatzschild-[Spieler] das verdient haben.“ Und ein Nutzer kommentiert mit einem lachenden Emote: „Stellt euch vor, ihr könntet das Schwert und den Schild gleichzeitig benutzen – das wäre lustig.“

In einem Kommentar merkt ein Nutzer an, er sei mit dem Messer in den Träger eines Einsatzschildes gerannt und er dachte, dass er hackt, weil der Angriff „durch ihn hindurch ging.“

Wie sich das Messer bewähren wird und ob es in Call of Duty: Warzone auch nützlich sein kann, wird sich vermutlich noch zeigen.

In Warzone sind nicht nur Spielerinnen und Spieler mit Einsatzschild nervig, sondern vor allem Camper, die sich in Gebäuden verschanzen und euch mit ihrer Schrotflinte oder einer Sniper überraschen.

Mit Season 2 Reloaded kam eine neue Abschussserie ins Spiel, die da Abhilfe schaffen könnte: CoD MW3: Mit einer neuen Killstreak macht ihr den Campern in Warzone das Leben schwer