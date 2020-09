CoD MW: Unglaublicher Messer-Kill lässt die Spieler zweifeln, ob das so gewollt war

In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler einen absurden Stunt mit einem Messer hingelegt. Er warf die Klinge in schwindelerregende Höhen und traf zielsicher den Kopf des Gegners. Dabei ist nicht Mal sicher, ob der Stunt so geplant war.

Was ist passiert? Ein Spieler und reddit-User namens TruceBrian hat mit dem Wurfmesser in CoD Modern Warfare einen extremen Stunt hingelegt. Er war in einer Custom-Runde im Modus Free-For-All unterwegs und wollte ein paar Bots abziehen, um seine Skills zu verbessern.

Dabei war er vor allem mit dem Messer unterwegs und murkste damit die Gegner ab. Um einen seiner Gegner spektakulär zu erledigen, warf er das Messer in hohem Bogen in die Lüfte.

Die Klinge flog quer über die Map und TruceBrian folgte dem Messer. Es schien, als wenn er es unbeabsichtigt geworfen hätte. Tatsächlich kam just in dem Moment ein Gegner die Gasse entlang und irgendwie hatte TruceBrian noch die Hoffnung, dass das Messer was ausrichten könnte.

Der wahrscheinlich coolste Messer-Kill aller Zeiten!

So ging‘s weiter: Doch anstatt sinnlos und ohne Wirkung irgendwo in der Botanik zu verschwinden, sauste das Messer wie ein strafender Blitz der Götter herab und schlug laut hörbar in den Kopf des Bots ein. Der krepierte umgehend und dürfte sich noch gefragt haben, was zum Teufel den gerade passiert war. Einen ähnlich irren Messer-Stunt hat schonmal ein Spieler hinbekommen.

Fans feiern Messer-Kill: Auf reddit, wo TruceBrian den Clip von seiner Großtat veröffentlichte, kam die Sache gut an. Der Beitrag lag zur Zeit dieses Artikels (14. September 2020) bei über 22.000 Upvotes. In 245 Kommentaren wurde die Aktion gelobt.

So schreibt unter anderem SnottyGoblin einfach nur „Wunderschön“. User TheBigDIDD gibt zu, sich das alles schon seit 5 Stunden anzusehen und Psy343 sagt nur „Wow, der Typ hat echt Glück!“

Ein anderer User namens Frengerr behautet hingegen, das es wohl beim Messer eine Art „Magnet-Effekt“ gäbe, der das Messer zielsicher auf Gegner zufliegen lassen würde. Daher wäre solche in Wurf am Ende doch nicht so spektakulär.

Doch egal ob der Kill nun durch eine geheime Messer-Mechanik zustande kam oder durch pures Glück: Die Aktion sieht sehr cool aus und lässt den Sieg von TruceBrian wirklich legendär erscheinen. Irre Stunts und Kills sind in Call of Duty nichts Neues. So hat ein Spieler mit einem exzellenten Sniper-Schuss eine Rakete im Flug erwischt.