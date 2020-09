In Call of Duty: Modern Warfare sowie dem Battle-Royale-Modus Warzone wurden Accounts von Hackern übernommen. Um ihre Spielerkonten wiederzubekommen, verlangen sie größere Summen in Bitcoins.

Was ist passiert? Laut einem Bericht der Seite Vice gibt es gerade vermehrt Fälle, in denen Hacker die Accounts von Call-of-Duty-Spielern kapern. Da es sich oft um Accounts mit vielen Stunden investierter Spielzeit und massig freigespielten Skins und Achievements handelt, sind diese Accounts ihren Usern einiges wert.

Daher sollen ihnen die Hacker via Twitter und Co. eindeutige Erpresserbriefe schrieben. Man verlange eine bestimmte Summe in Bitcoins, ansonsten wäre der Account futsch. Ein solcher Erpresserbrief soll laut Vice so ausgesehen haben:

Wenn du unsere Hilfe bei der Verhinderung von Leaks von Daten und Bankkonten usw. und bei der Wiederherstellung deines [CoD] Kontos in Anspruch nehmen möchtest, dann zahle bitte 400 $ an folgende Adresse.

Bis zu 2.600 US-Dollar für CoD-Account?

Was verlangen die Hacker? Die Bitcoins soll man laut Vice an einen bestimmten Link schicken. Dieser soll bereits 1,2 Bitcoins erhalten haben, was ungefähr 12.000 US-Dollar ausmachen soll. Ob jedoch all diese Gelder aus Erpressung von CoD-Spielern stammen, ist freilich nicht zu klären.

Die einzelnen Zahlungen sollen zwischen 20 und 2.600 US-Dollar liegen. Ob aber tatsächlich solch eine hohe Summe für einen CoD-Account bezahlt wurde, ist nicht belegt.

Accounts mit vielen Skins sind besonders viel wert.

Wie kommen die Hacker an die Accounts? Die genaue Methode der Hacker ist unbekannt. Laut dem Bericht sollen aber einige der Opfer dasselbe Passwort bei mehreren Seiten-Logins verwendet haben.

Das ist freilich ein gefundenes Fressen für Hacker, die nur einmal einen Account hacken müssen, um dann mit dem Passwort Zugang zu vielen anderen Konten des Users zu erhalten.

Was macht Activision? Die betroffenen Spieler haben sich in ihrer Not an den Kundendienst von Activision gewandt. Doch laut dem User osandy23 (via Vice) habe das nichts gebracht:

Eines Tages startete ich CoD und mein Konto war ausgeloggt und ich konnte mich nicht mit meinen Zugangsdaten einloggen, also erstellte ich ein neues Konto, weil ich den Support von Activision nicht erreichen konnte, worüber ich mich so sehr ärgere. osandy23 via Vice

Ein anderer User namens GOHGAMER beklagt ebenfalls den Support:

Ich habe diesmal den Activision-Support per Chat kontaktiert, und sie hatten keine Aufzeichnungen über meine Support-Anfrage, die ich vor 10 Stunden gestellt habe, obwohl ich ihnen die Referenznummer in der E-Mail gegeben habe. GOHGAMER via Vice

Diese Langsamkeit und geringe Effizienz des Kundendiensts liegt sicherlich aber auch daran, dass es mindestens 75 Millionen Spieler in CoD gibt, die regelmäßig diverse Anfragen an den Support stellen. Dass es jedoch einen blühenden Hacker-Untergrund gibt, in dem illegal erworbene Accounts für viel Geld herumgeschoben werden, ist schon länger bekannt.

Vor allem Fortnite kam hier immer wieder zur Sprache, denn dort verdienten vor allem hackende Kids und Teenager angeblich ein kleines Vermögen, indem sie massig Accounts klauten und gegen Geld verkauften.