In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler eine irre Killstreak hingelegt. Er hat innerhalb von Sekunden ganze 55 Gegner umgepustet. Das Ganze erinnerte an einen Kampf gegen eine Zombie-Horde.

Darum geht es: Auf reddit hat ein CoD-Spieler seine irre Killstreak gezeigt. Er spielte den Modus Infected auf der Ground-War-Map und war als Juggernaut unterwegs.

Als letzter Überlebender wehrte er sich dann gegen dutzende Gegner, die immer wieder spawnten. Durch seinen Anzug wurde er geschützt und mit seiner Minigun konnte er dann stolze 55 Kills in Folge landen.

Juggernaut zerlegt ganze Herde an Gegnern

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das reddit-Video ein, was bereits über 18500 Upvotes hat (Stand: 17. September um 11:30 Uhr):

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das reddit-Video ein, was bereits über 18500 Upvotes hat (Stand: 17. September um 11:30 Uhr):

Der Kampf gegen die Horde an Gegner erinnert dabei etwas an das Zombie-Spiel World War Z. Dort muss man sich nämlich gegen haufenweise Zombies beweisen.

Die Gegner im Clip sind allesamt infiziert, weshalb sie ohne Schusswaffen unterwegs sind. Sie müssen also besonders dicht an den Spieler kommen, um ihn dann zu attackieren.

So kommt es dann zustande, dass haufenweise Infizierte auf einen Spieler zugerannt kommen, der sie allesamt mit der Minigun niedermähen kann.

Irgendwann sind es dann aber zu viele Gegner und sie überrennen den einsamen Juggernaut. Der versucht sich noch mit einem Sprung vom Hochhaus zu retten, doch dort lauern auch schon die infizierten Gegner auf ihn. Am Ende steht eine Killstreak von 55 Eliminierungen zu Buche, was man wohl nicht alle Tage sieht.

Warum klappt das überhaupt? Es ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren:

Es wird der Modus Infiziert gespielt, wo Infizierte immer wieder spawnen und nur mit Nahkampfwaffen ausgestattet sind

Der einzelne Spieler ist als Juggernaut ausgerüstet und hält deshalb besonders viel Schaden aus

Der Juggernaut steht auf einem Häuserdach mit nur einem Zugang – Die Infizierten müssen also durch das enge Treppenhaus direkt in die Schussbahn laufen

Gibt es noch mehr davon? Immer wieder zeigen Spieler vor allem im Modus Infiziert ihre irren Killstreaks. Ein Soldat hatte beispielsweise den perfekten Spot gefunden und immerhin 24 Kills in 30 Sekunden gelandet.

Juggernauts sind aber auch in anderen Modi eine echte Waffe. So landete ein Spieler ganze 183 Kills in einem Match, vor allem dank des Juggernaut-Anzugs. Das zeigt also, dass man ein echtes Massaker anrichten kann, wenn man die mächtige Killstreak klug ausspielt und einsetzt.