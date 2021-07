CoD Mobile bringt riesigen neuen Zombie-Modus Undead Siege – Das steckt drin

CoD Mobile hatte zwar schon Zombie-Modi, doch bald wird alles noch größer. Denn der neue Modus Undead Siege bringt eine riesige Map und neue Features, die euch eine völlig neue Zombies-Erfahrung geben wollen. Erfahrt hier alles, was wir bisher zum neuen Modus Undead Siege wissen.

Was ist Undead Siege? Der erfolgreiche Mobile-Ableger von Call of Duty hatte freilich schon Zombie-Modi. Doch nun kommt ein komplett neuer Modus. Der heißt Undead Siege und spielt auf einer ungleich größeren Map, nämlich der vom Battle-Royale-Modus.

Ihr bekommt also nicht ein kleines Areal, wie in der Mauer der Toten aus dem „großen“ CoD, sondern eine richtig große Map, auf der unzählige von Untoten erscheinen. Ziel ist es, fünf Nächte lang durchzuhalten, in denen immer größere und gefährlichere Horden von Zombies eure Positionen bestürmen.

Die Inhalte von Undead Siege

Was sind die Features? Wie im Battle-Royale üblich, segelt ihr mit dem Gleitschirm ins Kampfgebiet und habt euer Loadout dabei. Damit ihr die Wellen der Toten aber abwehren könnt, braucht ihr bessere Ausrüstung, die ihr euch hektisch zusammensucht.

Damit ihr eine Chance habt, müsst ihr Vorräte sammeln und daraus eine befestigte Basis mit Türmen und anderen defensiven Elementen bauen. Da die Zombies in jeder Nacht noch gefährlicher werden, müsst ihr eure Basis stetig ausbauen und verbessern. Nur so könnt ihr den Modus überleben.

So reagieren die Fans: Unter dem Teaser-Tweet von Activision sind die meisten Spieler begeistert und freuen sich schon auf den neuen Modus. Außerdem hoffen sie, dass der Modus permanent im Spiel bleibt und man unbegrenzt auf Zombie-Jagd gehen darf.

Wann kommt der neue Modus? Ein konkretes Datum haben die Entwickler noch nicht genannt. Doch da die aktuelle 5. Season in CoD-Mobile bald am 29. Juli 2021 endet, könnte es gut sein, dass Undead Siege in Season 6 losgeht.