Call of Duty: Black Ops Cold War wurde noch nicht mal offiziell enthüllt, doch Dataminer wollen nun bereits das Release-Datum für das neue CoD 2020 gefunden haben – auch für den Multiplayer-Reveal.

Woher kommen die Infos? Vor Kurzem haben Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ein großes Mid-Season-Update erhalten. Und dieser Patch brachte nicht nur allerlei neue Inhalte für den aktuellen CoD-Ableger mit sich, sondern erwies sich als richtige Info-Goldgrube für Dataminer und Leaker.

Denn in den neuen Spieldaten fand man offenbar auch zahlreiche Infos zum neuen CoD 2020 – also zu Black Ops Cold War. So wurde unter anderem bereits die Beschreibung des Spiels oder auch das Arsenal geleakt. Doch fleißige Dataminer fanden noch mehr.

Dataminer finden mögliches Release Date für Black Ops Cold War

Bedenkt, die folgenden Infos sind nicht offiziell bestätigt. Genießt das ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Wann könnte der Release erfolgen? Wie die für zuverlässige „Call of Duty“-News bekannte Seite CharlieIntel berichtet, haben Dataminer offenbar bereits das Release Datum für das neue Call of Duty 2020 entdeckt.

So soll laut den Dataminern in Text-Dateien und rechtlichen Hinweisen zu den verschiedenen gefundenen Editionen (von CoD 2020) der 13. November als Release-Datum angegeben werden.

Die ursprüngliche Quelle wurde auf Twitter zwar bereits aufgrund von Urheberrechtsverletzungen gelöscht, doch CharlieIntel ist nicht dafür bekannt, Falsch-Informationen zu streuen. Zudem werten einige das Löschen für ein Zeichen dafür, dass an den Infos tatsächlich etwas dran sein könnte.

Datum für Mutliplayer-Reveal entdeckt: Außerdem haben die Dataminer laut CharlieIntel auch das Datum für eine Enthüllung des Multiplayer in den Text-Files gefunden.

Dieser soll am 9. September stattfinden. Hier war der Tweet allerdings noch verfügbar.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Sollte das so stimmen, dürfte der heutige Reveal (26.08.) von Black Ops Cold War dann eher die Sinlgeplayer-Erfahrung und die Story im Fokus haben.

Übrigens, bei Black Ops Cold War sollen erneut die beliebten Zombies mit von der Partie sein. Und auch für Warzone könnte ein Zombie-Modus kommen: Sieht aus, als kommen Zombies zu CoD Warzone – und das klingt nach viel Spaß