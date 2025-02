Civilization VII kostet auf Steam bis zu 130 € und Experten loben es: Ich fand’s zum Release unspielbar

Civilization VII kostet in der Gründer-Edition auf Steam 130 €, aber das 4x-Strategiespiel startete mit einem Bug, der vor allem Veteranen traf, die das Game als „unspielbar“ empfanden. Der gerade bei Vielspielern beliebte Modus „Marathon“ funktionierte einfach nicht. In der Spielerfahrung trieb das MeinMMO-Redakteur Schuhmann an seine Grenzen: Civilization 7 war erst viel zu schnell, dann viel zu langsam.

Das war meine Irritation: Ich hab mich eigentlich sehr auf Civilization 7 gefreut, dann am Freitagnachmittag damit angefangen und fand die ersten 5 Spielstunden wirklich nicht gut. Ich hab nach 3 Partien wieder aufgehört und ab Samstag wieder Against the Storm gespielt.

Das Tempo des Spiels passte einfach nicht zu dem, was ich von Civilization 6 kannte: Erst lief das Spiel unnatürlich schnell ab und ein Zeitalter war vorbei, bevor ich irgendwas machen konnte. Dann änderte ich die Einstellung im Spieltempo und Civilization VII lief quälend langsam ab.

Das Spiel war langweilig, das Tempo passte nicht, es „flutschte“ einfach nicht so schön, wie ich es aus Civilization VI kannte. Das berühmte „Nur noch eine Runde“-Gefühl kam bei mir überhaupt nicht auf. Was war da nur los?

Ein maßgeschneiderter Bug für Leute wie mich

Doch Veteranen der Serie, wie Writing Bull und Steinwallen, lobten das Spiel in einem Podcast der GameStar und sagten, man müsse dem Game und seinen neuen Mechaniken eine Chance geben. Auf die Probleme mit der Spiellänge, die mich so plagten, gingen sie nicht groß ein. Offenbar betraf das Problem also nur mich:

Was war da los?

War das ein Bug, den nur ich hatte?

Wieso war meine Spielerfahrung so anders als die der Tester und Experten?

Jetzt hab ich verstanden, woher meine Irritation stammt: Ein Bug zum Release hat mir den kompletten Einstieg in ein Spiel ruiniert, auf das ich mich eigentlich so gefreut habe. Aber der Bug traf nur Leute, wie mich, die Civilization grundsätzlich als Marathon spielen. Denen hat der Bug das erste Wochenende mit Civ VII aber gründlich verhagelt.

Der Marathon in Civilization VII wird zum Sprint

Das ist die Situation: Bei Civilization VI hatten sich viele Spieler der Serie und auch ich an die Spiellänge „Marathon“ gewöhnt:

Die Spiellänge bestimmt, wie viele Runden und damit auch Stunden eine Partie in Civlization VI normalerweise dauert:

Eine „schnelle“ Partie ist schon nach 330 Runden im Endjahr 2050 angelangt.

Eine Marathon-Runde braucht 1.500 Runden.

Je nach Spiellänge dauern Bauen, Forschen und das Städtewachstum länger oder kürzer. Wer sich an die Spiellänge „Marathon“ gewöhnt hatte und auch Civilization 7 so starten wollte, erlebte jedoch ein böses Erwachen.

Noch bevor das Rad erfunden ist, ist das Zeitalter der Antike zu Ende

Das war das Problem: Zum Release von Civilization 7 waren die Spiellängen, die langsamer als der Standard sind, offensichtlich total kaputt. Es dauerte viel zu lange, um irgendwas im Spiel zu bauen oder zu erforschen, während der Spielverlauf mit Krisen und Epochenwechsel unerbittlich voranschritt.

Auf reddit schreibt ein Spieler:

Runde 100, noch keine Wunder gebaut, noch keine Vermächtnis-Punkte gesammelt, die größte Armee der Welt besteht aus meinem Schleuderer und Kämpfer. 90 % der Antike sind vorbei und ich frage mich, ob ich Zeit habe, das Rad zu erfinden, bevor das Zeitalter wechselt und ich die Neue Welt erforschen muss.

35 Runden mit dem Scout alleine durch die Welt ziehen, bevor man irgendwas machen kann

So ging es mir: Ich als jemand, der grundsätzlich Marathon spielt, hatte dasselbe frustrierende Spielerlebnis: Es dauerte 35 Runden, bis ich den ersten Schleuderer gebaut hatte. Das Zeitalter war da aber schon zu 20 % vorbei – ich fand es total lächerlich.

Die ganze Spiel-Balance schien völlig außer Kontrolle: Es konnte doch nicht im Ernst so sein, dass ich 35 Runden lang nur mit dem Scout durch die Gegend ziehe, bevor ich irgendetwas bauen kann? Ich mag ja Marathon, aber so hatte ich mir das Spielen echt nicht vorgestellt.

Zukunfts-Technik im Jahr 500 vor Christus erforschen

So wollte ich das lösen: Civilization 7 startet noch mit einer zweiten Einstellung, durch die man die Dauer der Zeitalter beeinflussen kann. Damit spielte ich nach der frustrierenden „Warten auf den Schleuderer“-Erfahrung herum.

Doch wenn man die Spiel-Geschwindigkeit auf „Standard“ stellt, die Zeitalter-Länge aber verlängert, hatte man das umgekehrte Problem.

Jetzt gab einem das Spiel schon in der Antike soviel Zeit, dass bis zum Ablauf des Zeitalters alle Wunder gebaut und alle Forschungen abgeschlossen werden konnten. Ich erforschte dann 500 vor Geburt Christi schon „Zukunfts-Technologien“, weil die Technologien der Antike alle erforscht waren. Ich hatte die Antike leergeforscht.

Für mich und auch für einige andere war Civilization 7 auf diese Art „unspielbar“; ich verstand gar nicht, warum die Experten das Spiel in einem Talk auf GameStar so lobten.

Schwacher Release-Zustand trägt offenbar zu miesen Reviews auf Steam bei

Das ist jetzt die Lösung. Gestern, am Montag, dem 10.02.2025, kam ein erster Patch bei Civilization 7 online (via steamcommunity.com). In der ersten Zeile steht gleich:

Fixed an issue causing Ages in Epic and Marathon speed games to be shorter than intended („Haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Zeitalter in Epic- und Marathon-Spielen kürzer waren als vorgesehen“)

Das ist ungefähr so, als bringt Activision Blizzard als ersten Patch zu Call of Duty: “Waffen haben jetzt auch Kugeln.”

Bei aller Liebe zu Firaxis und der Serie, die mir so viele schöne Stunden beschert hat: Ich frag’ mich wirklich, wie ein Spiel einer so renommierten Serie, für das man so einen Preis aufruft, mit einem derart gravierenden Fehler erscheinen kann? Spielt einfach niemand Marathon? Hat man den Modus erst in letzter Sekunde eingebaut?

Mir hat das jedenfalls erstmal komplett Civilization 7 verleidet. Vielleicht geht das auch einigen anderen so und das erklärt, warum Civilization 7 bei Metacritic 81 % hat, auf Steam aber nur 52 % der Reviews positiv sind. Ich hoffe, nachdem das erste Wochenende mit Civ VII so schiefgegangen ist, dass die nächsten Tage mit dem Patch jetzt besser werden: Civilization 7 kämpft sich auf Steam hoch, bekannter Globalstrategie-Experte hat Theorie zur harschen Kritik der Erstspieler