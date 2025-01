Civilization 7 endet in einer der bedeutendsten Ären der jungen Geschichte, hat offenbar schon den ersten DLC geplant

Das große 4X-Strategiespiel Sid Meier’s Civilization 7 erscheint bald und wird an vielen Stellen anders sein als seine Vorgänger. Wir wissen nun, bis zu welcher Zeit ihr eure Kampagnen spielen könnt – und grob, wie es danach weitergeht.

Das wissen wir zum Spiel:

Ihr spielt in Civilization 7 namhafte Herrscher und begleitet diese durch die Zeitalter mit Kriegen, Diplomatie und Forschung.

Die Kulturen entwickeln sich aber anders, als ihr es bisher kennt. Anders als bisher, hat Civilization lediglich drei Zeitalter oder Ären: Antike, Erkundung und Moderne. Bei jeder neuen Epoche könnt ihr Anführer und Kultur ändern.

Obwohl das ein heftiger Bruch mit der Tradition ist, scheint die Neuerung gut anzukommen. Strategie-Experte Maurice Weber zeigt sich begeistert.

Wann endet Civ 7? Die Moderne ist die letzte Epoche, die ihr in Civilization 7 spielen könnt. In einem Livestream erklären die Entwickler, wie genau das ablaufen wird (via YouTube).

Die Moderne beginnt in Civ 7 etwa im Jahr 1750, als Monarchien immer stärker angefochten werden und die Revolutionen in Amerika und Frankreich beginnen. Napoleon ist hier eine wichtige Figur.

Das letzte große Ereignis, in dessen Zeit Civ 7 angesiedelt ist, wird dann der Kalte Krieg, also das dramatische Wettrüsten zwischen USA und Sowjetunion nach dem 2. Weltkrieg. Eine konkrete Jahreszahl fehlt, aber die späteste, bekannte Siegbedingung ist der erste bemannte Flug ins All, der in unserer Welt von Yuri Gagarin 1961 durchgeführt wurde.

Der Kalte Krieg galt als eine der bedeutendsten Ären der modernen Zeit und hat viele Forschungen, zivil wie militärisch, vorangetrieben oder die Grundsteine dafür gelegt, etwa:

Raumfahrt und Raketentechnik

Computer- und Informationstechnik

Elektronik

Flugzeugbau

atomare, biologische und chemische Waffen

Civ 7 hat „zum Launch“ kein Informationszeitalter, aber das kommt wohl noch

Im Stream erklärt Creative Director Ed Beach, dass die Zeitalter große Blöcke sein sollen, mit einem „großen, klimaktischen Konflikt.“ Die möglichen Forschungen im dritten Zeitalter sollen das widerspiegeln.

Beach erklärt, dass die Geschichte nach dem Kalten Krieg natürlich weiterging, aber „das ist etwas, das ihr in Civ 7 zum Launch nicht sehen werdet.“ Man wolle aber „zur rechten Zeit“ mehr zu dem sagen, was danach kommt.

Das deutet darauf hin, dass Firaxis, die Entwickler von Civ 7, bereits den ersten DLC oder das erste große Update geplant haben. Ob sich dieses allerdings lediglich auf unsere heutige Zeit von den 1960ern bis jetzt zieht, oder sogar futuristische Anleihen haben wird, wissen wir noch nicht.

Civilization 7 erscheint am 11. Februar 2025 für den PC, Mac und Linux. Wenn ihr nicht so lange warten wollt oder zu ungeduldig seid, findet ihr in der Zwischenzeit andere Spiele, mit denen ihr euch die Wartezeit verkürzen könnt: Wer auf Civilization 7 wartet, kann sich für 20 € eine geniale Alternative auf Steam holen – Ich habe bereits 264 Stunden gespielt