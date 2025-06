Chrono Odyssey – Alle Infos zur Beta und Preload

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Wann gibt es eine Beta zu Chrono Odyssey? Die geschlossene Beta startet am 20. Juni 2025 und endet am 22. Juni (PDT).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to