Chris Hemsworth schaudert es beim Gedanken an den 4. Thor-Film: „Es wurde einfach zu albern“

Chris Hemsworth gab bisher verschiedene Antworten auf die Frage hin, ob er noch einmal in das Superhelden-Kostüm schlüpfen werde. So meinte er einmal, dass Thor 4 sein letzter Marvel-Film sein könnte, ein anderes Mal schien er auf eine Fortsetzung zu hoffen.

Wird Chris Hemsworth einen 5. Thor-Film machen? Unsere Kollegen von Moviepilot beleuchteten hier in ihrem Artikel verschiedene Optionen, wie es mit dem Donnergott von Marvel in Zukunft weitergehen könnte .

Der 4. Thor-Film mit dem Titel „Love and Thunder“ sorgte für gemischte Reaktionen unter den Zuschauern. Der Hauptdarsteller Chris Hemsworth erzählte in einem Interview, was er über den Film denkt.

