Ein Party-Spiel macht mich zur Nachteule, lässt mich so sehr schreien und Tränen lachen, dass meine Nachbarn mich hassen müssen

MeinMMO-Redakteurin Caro und ihre Freundin sind auf ein Synchronstimmen-Spiel aufmerksam geworden, das sie bereits auf Social Media zum Schmunzeln brachte. Das Schmunzeln entwickelte sich jedoch zu den lautesten Lachern, die sie in einer Weile erleben durfte – zum Unglück der Nachbarn.

Das Partyspiel „Choicer Voicer“ mag euch vielleicht bereits aus Social Media, Twitch oder YouTube bekannt sein. Es wurde von einem Solo-Entwickler mit dem Namen YeahMaybe (auf Bluesky) entwickelt und steht Spielern für knapp 5 Euro auf itch.io zur Verfügung.

Auch ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden, als mein Instagram-Feed von schlecht bis teilweise überraschend gut neu synchronisierten Clips aus Filmen, Serien oder Memes überschwemmt wurde. Twilight, Spongebob, Smiling Friends oder Shrek – nichts ist vor diesem Spiel sicher. Ich wusste, das muss ich ausprobieren.

Zum Glück war meine Freundin genauso neugierig, und obwohl wir erst kurz vorm Schlafengehen das Spiel entdeckt haben, sagten wir uns: heute nur einen Versuch. Spoiler: Wir waren stundenlang entertained.

Choicer Voicer hat leider keinen eigenen offiziellen Trailer, aber auch verschiedene YouTuber haben es bereits selbst gespielt:

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So viel und laut hab ich seit langem nicht gelacht

Gemeinsam Choicer Voicer zu spielen, war bereits ab dem ersten Clip so unglaublich witzig, dass ich mich jetzt schon ärgere, wenn ich es nicht richtig in Worte gefasst kriege. Nicht nur die eigene peinliche Unfähigkeit, starke Synchronschauspielerei in eine Szene zu bringen, sondern dann auch noch die doppelte Dröhnung, wenn die andere Person mindestens genauso scheiße ist.

Um unser mangelndes Stimmtalent zu überspielen, entschieden wir uns für Szenen, in denen man anstelle von Taktgefühl und Timing einfach alles mit Leidenschaft überspielen kann.

Wir „kreischten“, „weinten“ und lachten beim anschließenden fertigen Clip mit unseren aneinandergereihten Stimmen so sehr, dass selbst ich als die müdeste frühe Zubettgeherin plötzlich wieder hellwach war. Und unsere Nachbarn (vermutlich eher unfreiwillig) ebenso. Es tut mir leid.

Video starten Peak gibt im Trailer einen Vorgeschmack auf das letzte große Update des Koop-Hits Autoplay

Eine offizielle Entschuldigung an meine Nachbarn … Aber wir hatten eine Szene zu meistern

Wie das Spiel tatsächlich funktioniert, möchte ich euch am Beispiel unseres Magnum Opus zeigen: der ikonischen „I’M A STAR“-Szene aus dem Film „Pearl“ von Ti West.

Die originale Vertonung wird vorgespielt, man hört sie sich an und klickt dann auf „Aufnehmen“, um seine eigene Variante anzusprechen. Karaokemäßig kann man den Text ablesen oder – für besonders Kreative – eine ganz neue Variante einsprechen.

Wie nah man an dem Original war, kann man an einer Tonspur festmachen. Außerdem wird vor dem Abspielen der fertigen Szene gezeigt, wie akkurat man als Team war.

Zuerst darf man den originalen Ton hören, den man nachspielen soll. Hier kann man sehen, wie sehr die eigene Tonspur (blau) mit der originalen (pink) übereinstimmt … und wie laut meine Freundin tatsächlich geschauspielert hat. Und … die Ergebnisse! Gar nicht so schlecht, wie ich finde. Die Schreie waren tatsächlich die besten Aufnahmen.

Meine Freundin, in der Rolle von Pearl, hat wirklich alles in ihre schauspielerische Leistung gelegt. Sie hat die halbe Nachbarschaft zusammengeschrien, während ich – absolut nicht besser – Tränen gelacht habe.

Unseren fertigen Clip kann ich euch nicht zeigen, aber wir waren natürlich so gut, dass ihr euch anhand der originalen Szene ein besseres Bild machen könnt, was unsere Nachbarn nachts ertragen mussten.

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Ja, wir haben uns sicherlich unbeliebt gemacht. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. In Zukunft werden derartige Szenen auf eine humanere Zeit verlegt. Obendrein kann ich mir den fertigen Clip noch zum dreißigsten Mal ansehen, ohne irgendjemanden stören zu müssen.

Habt ihr selbst schon mal Choicer Voicer getestet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Neben zu vielen nächtlichen Stunden in Choicer Voicer habe ich dieses Wochenende viel Zeit mit Miniaturen verbracht. Erst kürzlich habe ich meine größte Miniatur überhaupt zu Ende bemalt, doch allein der Zusammenbau hat mich absolut fertig gemacht: Der wahre Endgegner meiner größten Miniatur war trotz Frust nicht meine Ungeduld, sondern meine böse Katze