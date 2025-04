China und Russland haben einen äußerst ehrgeizigen Plan: Bis 2028 wollen sie ein Atomkraftwerk auf dem Mond bauen

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Der Wettlauf um eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond ist also längst entbrannt. Ob China und Russland ihren ambitionierten Zeitplan einhalten können, bleibt auch angesichts der angespannten weltpolitischen Lage abzuwarten. SpaceX, das Weltraumunternehmen von Elon Musk, ist an den Plänen nicht direkt beteiligt, wurde stattdessen jedoch jüngst verklagt: Elon Musk wird von einem Kartenspiel verklagt, weil seine Firma ihr Land vollgemüllt haben soll

Und die Konkurrenz? Die USA planen ebenfalls eine nachhaltige Mondbasis im Rahmen des Artemis-Programms. 2027 sollen zwei Astronauten erneut den Mond betreten. Da Solarenergie wegen der langen Mondnächte nicht ausreicht, arbeitet die NASA an einem eigenen Atomreaktor namens Fission Surface Power (FSP) ( via Asia Times ).

Was genau ist auf dem Mond geplant? Wie Xataka berichtet, wollen China und Russland 2028 mit dem Bau einer kleinen Atomzentrale auf der Mondoberfläche beginnen. Der Projektname lautet Chang’e-8 ( via CNSA ).

