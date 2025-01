Hayao Miyazaki ist der Regisseur und Drehbuchautor des Ghibli-Films „Chihiros Reise ins Zauberland“. Durch eine Szene im Anime wird deutlich, dass es große Lücken zwischen den Generationen gibt.

Um welche Szene geht es? Chihiro verabreicht Haku in seiner Drachenform einen heilenden Kloß, wodurch er einen schwarzen Wurm abstößt. Chihiro läuft dem Wesen hinterher und zertritt ihn mit ihrem Schuh. Kamaji, der Mann mit den sechs Armen, ruft Chihiro bei dieser Szene zu, dass sie die Schnur durchtrennen solle.

Dabei hält sie ihre Zeigefinger und Daumen aneinander. Kamaji schlägt daraufhin seine flache Hand durch die Finger von Chihiro.

In einem Interview mit Hayao Miyazaki und Rumi Hiiragi wird deutlich, dass auch die 37-jährige Japanerin nicht versteht, was mit dieser Geste gemeint ist. Miyazaki klärt sie daraufhin auf, was es mit dieser Szene auf sich hat. Das Interview und die Szene könnt ihr euch im YouTube-Video von yurikuki ansehen.

Alter japanischer Brauch, den die Jugend nicht mehr versteht

Was bedeutet sie? Mit dem Durchtrennen der Schnur ist eine traditionelle, japanische Geste gemeint. Es ist sozusagen ein Glücksbringer, den man durchführt, wenn man von Unreinheiten betroffen ist. Miyazaki erwähnte in dem Interview, dass das beispielsweise ein Hundehaufen sein könne, in den man getreten ist.

Dabei hält die vom Pech verfolgte Person zwei Zeigefinger aneinander. Eine andere Person macht daraufhin eine schneidende Geste durch die verbundenen Zeigefinger und tut so, als würde sie „die Schnur durchtrennen“. Dadurch soll die Unreinheit abfallen.

Wieso versteht man sie nur, wenn man so alt ist? Die junge Synchronsprecherin war erstaunt und bemerkte, dass sie noch nie von dieser Tradition gehört habe. Miyazaki entgegnete, dass dieser Brauch eigentlich in ganz Japan bekannt sei.

Ein Tontechniker ergänzte jedoch, dass „die jungen Leute heutzutage nicht mehr wissen, was das sein würde“. Immerhin ist Hayao Miyazaki 84 Jahre alt, was einem Altersunterschied von 47 Jahren entspricht. In der Vergangenheit hat sich Miyazaki schon mehrmals darüber ausgelassen, dass er sich um jüngere Generationen sorge, vermutlich auch, weil sie solche Traditionen vergessen.

Über die Jahre kann es sein, dass der Brauch zunehmend in Vergessenheit geraten ist. Umso schöner, dass Miyazaki ihn durch Chihiros Reise ins Zauberland wieder aufleben lässt.

