„Denke nicht, dass sie ihre Eltern gerettet hat“ – Der Schöpfer von Chihiro verrät, dass es gar kein Happy End gibt

In dem Ghibli-Film rettet Chihiro ihre Eltern vor einem Dasein als Schwein. Eigentlich wäre das für die Familie ein glückliches Ende. Doch Hayao Miyazaki hatte nie im Sinn, dass das Ende von Chihiros Reise ins Zauberland ein Happy End ist.

Wieso hat Chihiros Reise ins Zauberland kein Happy End? Eigentlich sieht es danach aus, dass Chihiro und ihre Eltern glücklich wiedervereint zurück in ihr altes Leben kehren können. Doch genau da besteht das Problem, wenn es nach Miyazaki, dem Schöpfer des Films, geht.

In einem Interview aus dem Jahr 2002 mit dem französischen Filmmagazin POSITIF verriet Miyazaki (via French Bloom Net), dass eine tiefere Botschaft dahintersteckt. Er glaubt nicht, dass Chihiro ihre Eltern gerettet habe. Denn die Eltern hätten nur ihr Äußeres geändert, aber nicht ihr Verhalten. Das würde viele Eltern symbolisieren, die aktuell in Japan „herumlungern“.

Miyazaki verwandelte die beiden Eltern im Film in Schweine, weil es genau das sei, was die Gesellschaft von Japan heutzutage ist: Gefräßige Kreaturen, die alles fressen würden. Er wolle den Kindern, die den Film schauen, kein „Gut und Böse“, sondern die Wahrheit zeigen.

Kinder hätten keine Chance, ihre Eltern zu retten

Wieso würden sich die Eltern nicht mehr ändern? Im Gegensatz zu ihren Eltern könnten Kinder noch Fehler begehen und neu anfangen. Bei ihnen sei es noch nicht zu spät. Bei Erwachsenen hingegen sei das nicht möglich, weil sie ihre Unschuld verloren haben.

Allerdings wäre das auch teilweise bei Kindern der Fall. Nicht alle Kinder würden diese Reinheit besitzen. Selbst Chihiro sei nicht immer nur süß, sondern wie Millionen Mädchen in Japan. Doch sie hätte die Chance, diese Reise zu erleben und etwas zu ändern. Dadurch konnte zumindest sie sich ändern.

Miyazaki bestätigte in einem anderen Interview, dass die aktuelle Generation der Eltern durch eine bestimmte Serie dümmer wurde. Er hat kein gutes Bild von der Generation.

Inwieweit hat die Reise geholfen? In einem weiteren Interview für Turning Point erklärte Miyazaki, dass das, was Chihiro erlebt habe, real gewesen sei. Das würde unter anderem am Staub und den Blättern am zurückgelassenen Auto der Familie und der Haarnadel, die Chihiro aus der anderen Welt wiederfindet, deutlich werden.

Doch wie Miyazaki andeutet, erinnere sich nicht jeder Mensch an alles, was ihm im Leben passiert ist. Die Erinnerungen seien irgendwo abgespeichert, aber nicht immer abrufbar. Damit meint er, dass das Erlebte einen Menschen ändern kann, auch wenn er sich nicht immer direkt daran erinnert.

