Ein neues Action-RPG auf Steam bietet eine Postapokalypse wie in Fallout und ihr könnt es schon nächsten Monat spielen

Der große Feind in der Welt sind große und gefährliche Mutanten, die ihr mit eurem Kampfgeschick in der Kampagne bekämpfen müsst. Im Kampf selbst sollt ihr zwischen 3rd- und First-Person-Sicht wechseln können.

Wie auch in Fallout will das Spiel euch eine abwechslungsreiche Charakterentwicklung bieten, die mehrere Spielstile erlauben soll. Ihr sollt beispielsweise als großer Kraftprotz oder als taktischer Sniper agieren können. Dazu soll es mehrere Waffen und auch Fähigkeiten geben.

Was kann man vom Spiel erwarten? Im Spiel befindet man sich in der Sperrzone von Tschernobyl, die durch das Chernobylite bedroht wird. Das ist ein Element, das sich bei Lebewesen und Umgebung verbreitet. Die Überlebenden wollen versuchen, die Ausbreitung zu verhindern.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil kündigte man letztes Jahr den 2. Teil an, aber erst einmal ohne Release-Datum. Das hat man jetzt aber verraten. Schon am 6. März 2025 könnt ihr euch erneut in die Postapokalypse stürzen, zumindest im Early Access auf Steam. Für Fans von Fallout und S.T.A.L.K.E.R kann sich das durchaus lohnen.

Was ist Chernobylite 2: Exclusion Zone für ein Spiel? 2021 erschien mit Chernobylite ein Survival-RPG vom polnischen Studio The Farm 51. Im postapokalyptischen Spiel erkundete man eine zerstörte Open World, die trotz einer Katastrophe nicht ausgestorben ist. Die überlebenden Wesen sind euch aber nicht immer freundlich gesinnt.

