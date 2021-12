Mit Vanion schloss vor 4 Monaten eine legendäre WoW-Fanseite ihre Pforte. Der Leiter der Seite, Andi, spricht nun mit uns im MeinMMO-Podcast über seine Erfahrungen und Gründe.

Was macht man als Fan, wenn dein Lieblingsspiel nur noch schlechte Nachrichten liefert? Was passiert, wenn die Leidenschaft für ein Game auf einen Tiefpunkt sinkt? Mit dieser und vielen anderen Fragen sprechen wir mit dem Betreiber von Vanion, Andi.

Das vergangene Jahr war WoW nicht gnädig gestimmt. Harsche Kritik an dem Addon Shadowlands und der Sexismus-Skandal um Activision Blizzard haben die Atmosphäre um das MMORPG herum immer weiter verschlechtert. Immer nur schlechte News zu liefern, kann arg auf die Stimmung drücken.

Andi äußert in dem Podcast seine Sicht auf die Situation, seine Wünsche und spricht auch über neue Projekte. Er hat in den vergangenen Monaten nämlich nicht nur rumgesessen, sondern sich an neue Herausforderungen gewagt.

Zusammen mit ihm sind dabei die Chefredakteurin von MeinMMO, Leya Jankowski, und Redaktionsleiter Gerd Schuhmann.

