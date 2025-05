Eines der beliebtesten Strategiespiele auf Steam hat gerade einen Shitstorm und die Entwickler hätten damit rechnen können

Das gefeierte Strategiespiel Stellaris auf Steam hat zum Geburtstag ein großes neues Update und einen DLC erhalten. Doch die Fans sind von den vielen Problemen enttäuscht. Jetzt hat sich der Chef entschuldigt.

Wieso gibt es einen Shitstorm? Das 4X-Strategiespiel Stellaris gehört auf Steam eigentlich zu den Dauerbrennern im Genre. Seit 9 Jahren erhält es immer wieder kostenlose Updates und kostenpflichtige DLCs. Das neue Versionsupdate auf Version 4 des Strategiespiels sorgt jedoch für Probleme.

Was eigentlich als Geburtstagsgeschenk gedacht war, endete im Shitstorm. Die neue Version des Spiels leidet unter Bugs, Performance-Problemen und Abstürzen. Auch die ersten Hotfixes konnten die Community noch nicht zufrieden stellen.

Während die neuen Features eigentlich gut ankommen, leidet der Gesamteindruck der Spieler unter den Problemen. Jetzt äußert sich der Chef im Interview und entschuldigt sich bei den Fans, erklärt jedoch gleich, man hätte es besser wissen können.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Update von Stellaris sehen:

„Wir haben es in einem Rohzustand veröffentlicht“

Was erklärt der Chef im Interview? Im Interview mit PCGamesN erklärt der Game Director Stephen ‘Eladrin’ Muray, dass die Entwickler wussten, in was für einem Zustand sie das neue Update und den DLC veröffentlichen.

Wir haben es in einem Rohzustand veröffentlicht […] Ich hatte das Gefühl, dass wir das ein bisschen zeigen, indem wir eine große Liste bekannter Probleme in den Patch Notes haben, [aber] ich hätte deutlicher sagen sollen, in welchem Zustand wir es hatten. [Die Spieler] müssen wissen, was passiert und wie es besser wird.

Murray entschuldigt sich später im Interview auch dafür, die Fans enttäuscht zu haben. Weiter erklärt er, dass er immer noch zu seiner Entscheidung steht, das Update nicht zu verschieben:

Wenn wir es um zwei Wochen verschoben hätten, glaube ich nicht, dass wir so viele der Probleme erkannt hätten – es wäre in einem besseren Zustand gewesen, aber wir hätten immer noch eine Woche lang intensiv gepatcht, [wenn auch] nicht so intensiv wie im Moment. Es ist schwierig, weil es so viele bewegliche Teile gibt.

Wie soll es in Zukunft besser werden? Stellaris veröffentlicht stets ein DLC zusammen mit einem kostenlosen Update. Beide Versionen greifen dabei Hand in Hand. Während das kostenlose Update neue Funktionen bringt, sorgt der DLC für weitere Features gegen Bezahlung. Das Team überlegt nun die simultane Veröffentlichung der Updates zu beenden. Stattdessen könnte man sie zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlichen.

„Das ist etwas, das wir intern für die Zukunft diskutieren, wenn wir wieder Änderungen dieser Größenordnung vornehmen“, erklärt Murray. Das Vorhaben wäre sehr schwierig, „aber ich denke, dass es sich in Zukunft lohnen könnte. So könnten wir mehr Informationen über das Grundspiel ohne den DLC erhalten“ meint der Game Director.

