ChatGPT soll bis zu 700.000 Euro pro Tag kosten, aber ein neues Abo für 18.000 im Monat könnte helfen

Was ist das für ein Abo? Einem Bericht von The Information zufolge plane OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, zukünftig höherpreisige KI-Modelle anzubieten. Diese spezialisierten „KI-Agents“ seien dann auf verschiedene Anwendungsbereiche zugeschnitten, wie etwa die Entwicklung von Software.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was hat es mit den Kosten von ChatGPT auf sich? Der Chef-Analyst des Forschungs- und Analyse-Unternehmens SemiAnalysis erzählte gegenüber der US-amerikanischen Wirtschaftszeitschrift The Information , ChatGPT könnte pro Tag bis zu 700.000 € kosten. Das liege vor allem an der teuren technischen Infrastruktur hinter der KI, wie etwa Server und GPUs, die durchgehend in Betrieb sind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to