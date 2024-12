Capcom reagiert auf Feedback zu Monster Hunter Wilds, Fans einer Waffe freuen sich besonders

Capcom hat zahlreiche Verbesserungen angekündigt, die Spieler von Monster Hunter Wilds im Vergleich zur Open Beta erwarten dürfen. Fans einer bestimmten Waffe freuen sich besonders darauf.

Um welche Waffe geht es hier? Die Insektenglefe ist eine Waffe in Monster Hunter Wilds, die auch schon im Vorgänger Monster Hunter: World drinnen war. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine hohe Mobilität erlaubt und mit einem Kinsekt kommt, das euch Buffs verleiht.

Im Vergleich zu den Insektenglefen früherer Teile fühlte sich die in Monster Hunter Wilds für viele Spieler jedoch relativ schwach an. Das lag unter anderem am radikal gekürzten „Hitstop“ aller Waffen. Aber auch vom Moveset her konnte die Waffe noch nicht alle Fans überzeugen.

In einem fast 90-minütigen Community-Update kündigte Game Director Yuya Tokuda eine Vielzahl an Verbesserungen an, darunter auch für einzelne Waffen wie die Insektenglefe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Falls euch nur die Insektenglefe interessiert, die wird ab Minute 32:24 zum Gesprächsthema. Wir fassen euch an dieser Stelle kurz zusammen, was ihr wissen müsst.

Alle Änderungen an der Insektenglefe im Überblick:

Der Move „Vaulting Dance“ kehrt wieder zurück

Spieler können nach einem Sprung in eine Reihe von Aktionen in der Luft übergehen

Eure Angriffskraft in der Luft steigt mit jedem Sprung um zwei Level

Zu Beginn eines „Descending Slash“ gibt es einen „Offset“-Effekt, der Monster zum Taumeln bringen kann

Die Kinsekt-Extrakte geben eine Reihe neuer Boni wie Schutz vor „Knockback“, Wind, Erschütterungen und Monstergebrüll

Große Freude bei den Spielern, doch ein Manko bleibt

Wie kommt dieses Update bei den Spielern an? Auf Reddit werden die Verbesserungen an der Insektenglefe mit Freude aufgenommen. Unter einem Post auf r/MonsterHunter, der inzwischen 2.300 Likes hat, freuen sich Fans der Waffe darüber, dass die Entwickler auf ihr Feedback gehört haben.

„Es ist, wie einen Freund zu verlieren und ihn dann vor deinen Augen wieder zum Leben erweckt werden zu sehen“, schreibt Reddit-Nutzer Gshiinobi. Er freut sich auch über die neuen Buffs für die Extrakte. Einziger Wermutstropfen für ihn ist die unveränderte, etwas umständliche Steuerung.

Andere Nutzer unter diesem Post bedauern ebenfalls, dass die Entwickler derzeit nichts an der Steuerung ändern wollen. Great_White_Samurai fragt scherzhaft: „Aber wie viele Extra-Finger muss ich mir wachsen lassen?“. Cyclone_96 sagt: „Das ist nett, aber es ist bedauerlich, dass sie darauf bestehen, dass die Steuerung so clunky bleibt.“

Neben der Insektenglefe bekamen auch Lanze, Morph-Axt und Schwert & Schild ihre eigenen Segmente im Community-Update. Insgesamt gibt es aber wieder 14 unterschiedliche Waffentypen, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Einen Überblick über alle Waffen in Monster Hunter Wilds bekommt ihr hier.