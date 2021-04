Übler Glitch, der Spieler in CoD Warzone unbesiegbar machte, wird nun behoben

In Call of Duty: Warzone stapften zuletzt einige Spieler mit Leichtigkeit in Richtung des Sieges. Ein Glitch hatte sie unverwundbar gemacht. Die Entwickler arbeiten an dem Problem.

Was ist das für ein Glitch? Normalerweise ist der Sieg im Battle Royale angesichts der harten Konkurrenz auf der Map von Call of Duty: Warzone eine bockschwere Herausforderung. Absolut keinen Schaden zu kassieren ist da logischerweise ein recht hilfreicher Zustand.

Und genau den erreichten einige Spieler aufgrund eines Glitches. Beispielsweise könnt ihr hier im Video sehen, wie ein solcher Invincibility-Glitch Spieler – nun ja, unbesiegbar machte:

Der Spieler ist dank des Glitches weder durch Munition, Nahkampfangriffe oder sonst irgendwas aufzuhalten. Für die anderen Spieler ist das natürlich ein Problem. Gegen solche Glitch-Gegner kommt man schließlich nicht mal mit den besten Mechaniken, die jeder gute Spieler in Warzone kennen sollte, an. Dementsprechend schreiten nun die Entwickler ein.

Was sind das für Verträge? Der Most-Wanted-Vertrag setzt im Grunde ein Kopfgeld auf das eigene Team aus, wodurch man zum Ziel aller anderen Spieler werden kann. Überlebt man diese Phase allerdings, gibt es eine Geldbelohnung und alle toten Mitglieder des Teams werden zurück ins Spiel beordert. Man geht also ein großes Risiko ein, kann aber das ganze Team wiederbeleben.

Entwickler deaktivieren problematische Verträge

So kam der Glitch zustande: Wie der Spieler in seinem Video beschreibt, trat der Glitch im Zusammenhang mit einem Most-Wanted-Vertrag (“meistgesucht”) auf. Er wurde offenbar genau dann unbesiegbar, als er genau zum Ende des ablaufenden Vertrages eigentlich das zeitliche segnete. Die Entwickler von Raven Software bestätigten den Zusammenhang mittlerweile im Zuge eines Tweets:

Das tun die Entwickler jetzt: Wie Raven Software erklärt, wurden die “Most-Wanted-Verträge” in der Verdansk-BR-Playlist vorerst deaktiviert. Es handelt sich also erstmal um einen Workaround, der diesen “God Mode”-Bug unschädlich machen soll. Das Problem wird derzeit weiter untersucht. Wann das Problem gelöst ist und die Most-Wanted-Verträge zurückkehren, ist derweil noch offen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Warzone mit einer Art Unbesiegbarkeits-Glitch zu kämpfen hat. So sorgte der berüchtigte Stim-Glitch immer wieder für Probleme und wollte lange Zeit einfach nicht verschwinden.

Aktuell ist dies aber nicht möglich. Sobald die Verträge zurück sind, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden. Demnächst dürfte aber erstmal die neue Season in der Warzone anstehen. Alles, was wir zur Season 3 von CoD Cold War & Warzone wissen, findet ihr hier.