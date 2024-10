Ein Spieler in Call of Duty: Black Ops 6 hat schon den „Dark Matter“-Skin, den alle haben wollen – So lange hat’s gedauert

In Call of Duty: Black Ops 6 hat ein Spieler schon die aufwendigsten Skins im Spiel und musste dafür viel grinden. Wie lange es gedauert hat, um alles freizuschalten, erfahrt ihr hier.

Was sind das für Skins? In Call of Duty Black Ops 6 sind die „Dark Matter“-Skins die letzten Skins, die ein Spieler für seine Waffen freischalten kann. Dabei kann man nicht einfach eine Waffe viel spielen, um die Tarnung freizuschalten.

Man muss gleich alle Waffen zeitgleich hochspielen, um den Skins zu erhalten. Denn nur wenn alle Waffen die vorherige Tarnung erhalten haben, kann man mit der Freischaltung des neuen Sets an Tarnungen weiter machen.

Die „Dark Matter“-Skins sind also sehr aufwendig zu erspielen und deshalb aktuell noch selten im Spiel. Ein Spieler hat allerdings schon jetzt alle Tarnungen der Reihe freigeschaltet und verzichtete dafür auf viel Schlaf.

Diese Mission in Call of Duty: Black Ops 6 lässt die Spieler sich gruseln:

Schlaflos für Skins

Wie lange hat er gebraucht? Der Content Creator Skullface nahm sich auf Twitch der Aufgabe an, als erster Spieler alle Skins der „Dark Matter“-Reihe freizuschalten. Dafür blieb er am Stück 43 Stunden lang wach und spielte Call of Duty.

Die erste „Dark Matter“-Tarnung schaltete er nach 57 Stunden Spielen frei. In der Zeit schlief der Twitch-Streamer nur 3 Stunden. Nach der ersten Freischaltung war sein Grind jedoch noch nicht vorüber.

Die anderen 32 von 33 Waffen sollten auch noch den aufwendigsten Skin im Spiel erhalten. Weil allerdings alle Voraussetzungen bereits für die Freischaltung der ersten Tarnung erfüllt sein mussten, schaffte er es, die 32 Waffen in nur etwa 8 Stunden damit auszustatten.

Insgesamt brauchte er also nur 65 Stunden, um alle Waffen mit der „Dark Matter“-Tarnung zu versehen. Auf X.com präsentiert er stolz seinen neuen Skin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ist der Grind für ihn damit vorbei? Nein, Skullface widmet sich aktuell schon der nächsten Skin-Herausforderung in Call of Duty Black Ops 6. Er schaltet aktuell alle „Mystic Gold“-Skins im Spiel frei. Dafür muss er besonders schwierige Herausforderungen im Spiel absolvieren.

Obwohl Call of Duty: Black Ops 6 noch nicht lange erschienen ist, gibt es jetzt schon Kritik am Spiel. Vor allem ein altbekannter Bug aus anderen Teilen von Call of Duty nervt die Spieler: Black Ops 6 ist seit 3 Tagen draußen und Spieler schimpfen über ein altes Problem – „Kann nicht mal mein Loadout wählen“