In Call of Duty: Black Ops 6 war ein geliebtes Feature nur 2 Tage lang im Spiel, jetzt kehrt es 6 Monate später zurück

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Was haben die Entwickler angekündigt? Am 07. Mai 2025 haben die Entwickler von Call of Duty in einem Post auf X.com bekannt gegeben, dass das Feature zurück im Spiel sei. Eigentlich war das Update dafür gedacht, Stabilitätsprobleme im Zombie-Modus und im Multiplayer des Spiels zu reparieren.

Um welches Feature geht es? Am Anfang der Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 haben die Entwickler ein bekanntes Feature aus 2022 eingefügt. Dabei handelt es sich um das Blaupausentausch-Feature, das Spielern erlaubt, jede ihrer Basis-Waffen oder Waffenblaupausen mit einem freigeschalteten Skin zu versehen. Dadurch lassen sich individuelle, eigene Skins durch das Kombinieren von vorhandenen Skins erstellen.

In Call of Duty: Black Ops 6 war das Blaupausentausch-Feature aus Season 1 nur für 2 Tage aktiv, bevor es entfernt wurde. Jetzt kehrt es 6 Monate später plötzlich zurück.

