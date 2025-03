Buffs und Nerfs in WoW – Mittwoch ändert sich wieder, welche Klasse die Beste ist

Vor dem Start von Saison 2 bringt World of Warcraft jede Menge Buffs und Nerfs. Wir zeigen, wie sich eure Klasse am Mittwoch ändert.

In wenigen Stunden startet World of Warcraft in die zweite Saison von The War Within. Damit der Start reibungslos verläuft und alle Klassen ungefähr gleichauf sind, gibt es noch einmal eine Runde an Buffs und Nerfs. Quasi ein letztes Feintuning, bevor am Mittwoch dann in den Raid „Die Befreiung von Lorenhall“ und die neuen „Mythisch+“-Dungeons durchgestartet wird.

Was ändert sich? Grundsätzlich geht es bei vielen Klassen um Feintuning im niedrigen Prozentbereich. Manchmal werden aber auch einige Talente drastisch gebufft oder generft, sowie an den Set-Teilen aus dem neuen Raid geschraubt. In aller Kürze sind die Änderungen zusammengefasst:

Nerfs gibt es für Wildheit-Druiden, Nebelwirker-Mönche, Disziplin-Priester, Täuschung-Schurken und Schutz-Krieger.

Buffs warten auf Unheilig-Todesritter, Verheerung-Rufer und Meucheln-Schurken.

Alle anderen Spezialisierungen erhalten Anpassungen in beide Richtungen oder werden nicht angerührt.

WoW Patch Notes vom 05.03.2025

Hier findet ihr alle Änderungen, die am Mittwoch anstehen, im Detail:

Todesritter

Der 2er-Set-Bonus aus Befreiung von Lorenhall erhöht jetzt den Schaden von Todesmantel und Epidemisch um 4,5 % (vorher 3,0 %).

Dämonenjäger

Verwüstung Häscher der Aldrachi: Mal des Häschers erhöht den erlittenen Schaden des Ziels jetzt um 6 %. Häscher der Aldrachi: Nervenkitzel des Kampfes erhöht den Fähigkeitsschaden jetzt um 15 % (vorher 20 %). Der 2er-Set-Bonus aus Befreiung von Lorenhall wird nun 25 % häufiger ausgelöst.



Druide

Wildheit Sonnenfeuer verursacht 40 % weniger Schaden. Der Meisterschaftsbonus von Lycaras Leeren in Mondkin-Gestalt wurde um 66 % reduziert.



Rufer

Verheerung Feuersturm verursacht 40 % mehr Schaden.



Jäger

Tierherrschaft Der 2er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall wurde angepasst. Stachelpfeil wird nun für 100 % des Schadens abgefeuert (vorher 200 %). Der 4er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall wurde angepasst. Wirksames Mutagen verursacht 50 % weniger Schaden und reduziert die Abklingzeit von Zorn des Wildtiers um 0,25 Sekunden (vorher 0,5 Sekunden) Sämtlicher Fähigkeits- und Begleiter-Schaden wurde um 10 % erhöht.



Mönch

Nebelwirker Sämtliche Heilung wird um 4 % reduziert. Der Set-Bonus aus Befreiung von Lorenhall verursacht 30 % weniger Heilung.



Priester

Disziplin Die Schadenreduktion von Nachsicht stapelt sich jetzt nicht mehr, wenn mehrere Priester Abbitte auf ein Ziel wirken. Orakel: Vorbeugende Maßnahmen erhöht den Schaden von Sühne, Göttliche Pein und Heilige Nova um 20 % (vorher 40 %).



Schurke

Meucheln Sämtlicher Fähigkeitsschaden wird um 4 % erhöht.

Täuschung Der Schaden von Geheime Techniken wird um 5 % reduziert. Der 2er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall kann nun maximal 8 Stapel ansammeln (vorher 10 Stapel).



Schamane

Elementar Der 2er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall beschwört ein Elementar jetzt für 6 Sekunden (vorher 8 Sekunden) und die Chance, dass dies eintritt, wurde reduziert. Der 4er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall erhöht den Schaden von Blitzschlag, Kettenblitz, Sturmgewitter und Lavaeruption um 30 % für 8 Sekunden (vorher 20 % für 8 Sekunden). Die Aufstieg-Proccs von Tief verwurzelte Elemente aktivieren nicht mehr den 2er- oder 4er-Set-Bonus des neuen Tier-Sets. Echo der Elemente erneuert nicht länger den Jackpot!-Buff. Sämtlicher Schaden wurde um 5 % erhöht.

Verstärkung Der 4er-Set-Bonus aus dem Palast von Nerub-ar hat jetzt eine Chance von 20 %, einen zusätzlichen Geist zu beschwören, wenn man das Talent Fließende Geister gewählt hat. Fließende Geister hat jetzt eine Chance von 6 % einen wilden Geist zu beschwören. Fließende Geister beschwört jetzt korrekt einen zufälligen Elementar Geist, wenn man das Talent Elementargeister gewählt hat. Der 4er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall löst jetzt Schicksalswinde für 3 Sekunden aus (vorher 4 Sekunden). Der 4er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall erhöht den Schaden von Tobende Blitze um 12 % pro Stapel (vorher 15 % pro Stapel). Der 4er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall erhöht den Schaden, den das primäre Ziel von Tobende Blitze erleidet, um 75 % (vorher 100 %).



Hexenmeister

Dämonologie Der 4er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall wurde angepasst. Das Wirken von Hand von Gul’dan sorgt dafür, dass eure Schreckenspirscher Schreckensbiss mit 20 % Effektivität wirken (vorher 50 %). Hand von Gul’dan verursacht 20 % mehr Schaden. Verdammniswachen, die durch Pakt der Ered’ruin beschworen wurden, verursachen 15 % mehr Schaden. Der Düsterschlag des Düsterhundes verursacht 30 % mehr Schaden. Wilde Wichtel verursachen 30 % mehr Schaden.

Zerstörung Der 2er-Set-Bonus aus der Befreiung von Lorenhall wurde angepasst. Eure Zauber und Fähigkeiten haben nun eine Chance, eine Salve aus 6 Dämonenfeuerblitzen mit 100 % Effektivität abzufeuern (vorher 200 %). Das Beschwören einer Höllenbestie löst diesen Effekt garantiert aus. Chaosblitz verursacht 20 % mehr Schaden. Höllenbestie beschwören verursacht 35 % mehr Schaden. Höllenrufer: Welken verursacht 35 % mehr Schaden. Höllenrufer: Welchen verursacht seinen Schaden nun alle 3 Sekunden (vorher alle 2 Sekunden). Höllenrufer: Geschwärzte Seele verursacht 40 % mehr Schaden. Höllenrufer. Xalans Wildheit erhöht den Feuerschaden um 4 % (vorher 2 %). Höllenrufer: Xalans Grausamkeit erhöht den Schattenschaden um 4 % (vorher 2 %).



Krieger

Waffen Hinrichten verursacht 15 % weniger Schaden.



Warum sind die Änderungen so wichtig? Die Buffs und Nerfs am Mittwoch sind das letzte Feintuning, bevor die zweite Saison von The War Within beginnt.

In der Regel hält sich Blizzard danach mit weiteren Anpassungen etwas zurück, bis das „World First“-Rennen gelaufen ist. Erst danach kommt es wieder vermehrt zu neuen Buffs und Nerfs, sowohl für die Spieler-Charaktere als auch für die Raid-Bosse. Nur wenn es ganz extreme Ausreißer gibt, greift Blizzard auch früher ein – das ist aber eher selten der Fall.

Mit welcher Klasse werdet ihr am kommenden Mittwoch in die zweite Saison von The War Within starten? Habt ihr euren Liebling schon ausgewählt oder wisst ihr noch nicht, was euer „Main“ in der neuen Saison wird? Falls ihr euch gar nicht für einen Charakter entscheiden könnt oder es etwas einfacher haben wollt, schaut euch doch die besten Klassen für Rückkehrer und Einsteiger an.