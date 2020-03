Beyond the Wire wird ein neuer Multiplayer-Shooter. Das Spiel soll den 1. Weltkrieg als Schauplatz bieten und sich vor allem auf brutale Massenkämpfe auf weiten Schlachtfeldern und engen Gräben konzentrieren. Dabei sollen bis zu 100 Spieler zum Einsatz kommen.

Was ist Beyond the Wire? Beyond the Wire ist ein geplanter MMO-Shooter vom Studio Redstone Interactive. Publisher ist Offworld Industries – die sind bekannt für den Militär-Simulator Squads.

Beyond the Wire bezieht sich auf den berüchtigten Stacheldraht (Barb Wire), der die Schützengräben und Schlachtfelder des 1. Weltkriegs säumte. Denn genau dieser verheerende Konflikt ist das Setting von Beyond the Wire. Die Entwickler wollen bei diesem Spiel vor allem auf brutale Grabenkämpfe und Massengefechte setzen. Spielbare Fraktionen sollen Amerika, Frankreich und das Deutsche Reich sein.

Die Highlights von Beyond the Wire

Was ist an Beyond the Wire besonders? Das große Highlight von Beyond the Wire sind die großen Maps, auf denen bis zu 100 Spieler sich gegenseitig umnieten. Es sollen also je 50 Spieler pro Team um die Kontrolle des Schlachtfeldes kämpfen. Dabei soll es vor allem auf Teamwork ankommen.

Dazu kommen vor allem die zeitgenössischen Waffen zum Einsatz. Das wären unter anderem:

Maschinengewehre

Repetier-Gewehre

Nahkampfwaffen wie Bajonette, Spaten und Eisenprügel

Allerdings wollen die Entwickler sich auch ein paar Freiheiten gönnen und bei den Waffen nicht nur Realismus, sondern auch Spielbarkeit berücksichtigen. „Methodische Gefechte mit Repetiergewehren“ sollen aber laut den Entwicklern der Kern des Spiels sein. Fröhliches Geballer mit seltsamen Steam-Punk-Wummen wie in Battlefield 1 ist wohl nicht das Ziel der Entwickler.

Bei der Erstürmung von feindlichen Stellungen metzeln sich die Soldaten brutal im Nahkampf nieder.

Dazu kommen noch die Grabenkämpfe. Denn wenn ihr durch den Kugelhagel endlich den feindlichen Graben erreicht, geht das Gefecht auf engsten Raum erst richtig los. Dort soll es vor allem mit Nahkampfwaffen zur Sache gehen. Damit die Nahkämpfe eine Herausforderung darstellen, soll hier ein komplexes System mit einer speziellen Ausdauer-Energie eingesetzt werden.

Wann kommt das Spiel? Beyond the Wire startet bald eine geschlossene Alpha. Der Release selbst wird nicht vor dem Jahr 2021 geplant, womöglich wird es sogar noch länger dauern. Die fertige Version soll mehr Waffen, Maps und Fraktionen enthalten.

So sieht der Sturm auf ein strategisches Ziel in Beyond the Wire aus.

Wie kann man an der Alpha teilnehmen? Der Termin der Alpha ist noch nicht festgelegt, aber ihr könnt euch über die Webseite der Entwickler bereits jetzt für den Alpha-Access registrieren.

