Steam: Wenn euch Baldur’s Gate 3 zu modern ist, solltet ihr euch diesen Titel anschauen

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Einen weiteren Einfluss gab es durch Quest for Glory. Der Titel findet sich in einer der Gilden der Hauptstadt wieder. Das Team kopierte „zu 100 %“ einige Dinge aus der Abenteurer-Gilde aus dem originalen Quest for Glory.

Steam: Hyenas Beta – So nehmt ihr am geschlossenen Test des abgedrehten Shooters teil

Woran hat sich Broken Roads orientiert? Game Director Craig Ritchie hat in einem Interview mit PC Gamer verraten, an welche Spiele der Titel angelehnt ist. Dabei gibt es zu, dass das Team seine Inspirationen von gleich mehreren Titeln geholt hat.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die Besonderheit an Broken Roads ist der moralische Kompass. Dadurch soll sich jeder Spieldurchlauf einzigartig anfühlen, da sich mit ihm die Dialogoptionen und Quest-Entscheidungen ändern (via steam.com ).

Insert

You are going to send email to