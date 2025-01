Der Film zu Borderlands war so schlecht, dass er jetzt 6-mal für die Golden Himbeere nominiert ist

Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst

Wie fandet ihr Borderlands? Findet ihr die Nominierungen zu hart oder findet ihr den Film zu Recht so schlecht bewertet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Flops gibt es jedes Jahr und die müssen auch nicht immer schlechte Filme sein. 5 der größten Flops 2024 haben wir euch in einer Liste vorgestellt: Die 5 größten Flops 2024 – Welche Filme sind an den Kinokassen gescheitert

Auch in unserer Review konnte der Film nicht überzeugen . Selbst für Fans der Reihe bot der Action-Film vom Hostel-Regisseur Eli Roth nur wenig. Das sieht man jetzt auch an den Nominierungen für die Goldene Himbeere. Das ist quasi der Anti-Oscar, der die größten Enttäuschungen des Jahres ehrt . Einen Schauspieler aus Borderlands trifft es dabei besonders hart.

Wie kam der Borderlands-Film an? Schon vorab gab es viele kritische Meinungen zum Borderlands-Film. Aspekte wie der Look oder die Altersbeschränkung haben viele Fans skeptisch gemacht. Das hat sich dann wohl auch bewahrheitet. Der Film war finanziell und bei den Kritikern einer der größten Flops des letzten Jahres.

