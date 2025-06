Borderlands 4 zeigt ersten Blick auf einen neuen Skill-Baum: Twitch-Streamer entdeckt darin Feature, das euch viel Zeit sparen wird

Schon im September könnten sich Fans von Loot-Shootern auf das neue Borderlands 4 freuen. Bis dahin versorgen die Entwickler die Spieler mit neuen Infos. In einem Entwickler-Video zeigt Gearbox einen weiteren Skill-Baum. Ein kleines Detail darin verspricht ein angenehmes Feature.

Wie steht es um Borderlands 4? Nachdem Gearbox den neuesten Teil der legendären Loot-Shooter-Reihe 2024 angekündigt hatte, gibt es regelmäßig neue Infos zum Spiel.

Auf YouTube startete der offizielle Borderlands-Account eine kleine Videoserie, in der man ein Behind-The-Scenes zur Entwicklung des 4. Teils bekommt. In der ersten Folge sieht man nicht nur einen neuen Skill-Baum, sondern auch eine versteckte Quality-of-Life-Verbesserung.

Mehr zum Loot in Borderlands 4 erfahrt ihr hier:

Neuer Skill-Baum und ein zeitsparendes Feature

Was sieht man in diesem Video? In dem neuen Video sprechen die Entwickler von Gearbox Software über das Entwickeln von Kammerjägern, den spielbaren Figuren der Serie. Neben den Eigenschaften der Helden gibt es kleinere Gameplay-Clips.

In dem Video sieht man zusätzlich Konzeptzeichnungen, die Arbeit von Entwicklern und man sieht einen neuen Skill-Baum vom Charakter Amon. Wie schon bei einer vorherigen State of Play, bei der man den von Vex, der Sirene, zeigte, sieht man, dass ein einzelner Baum mehrere Wege hat.

In den vorherigen Teilen der Reihe hatte jeder Charakter 3 (in Borderlands 3 durch DLCs sogar 4) Skill-Bäume, die aber alle ein einzelnes Ende hatten. In 4 sieht es so aus, als hätten die Charaktere nicht nur 3 große Skill-Bäume, sondern innerhalb der Bäume noch einzelne Wege. Somit scheinen sie noch größer zu sein als im Vorgänger.

Im Video sieht man einen Skill von Amon. Wenn man seinen aktiven Skill nutzt, kann er mit Tempered Lighting Drohnen beschwören, die Blitzschaden verursachen. Außerdem sieht man, dass der Charakter im Baum Level 50 ist und die Leiste keine Exp. anzeigt. Man kann also davon ausgehen, dass Level 50 erneut das Höchstlevel zum Release sein wird.

Der Streamer JoltzDude130 (via x.com) entdeckte in einem Frame ein kleines, aber für viele Veteranen wohl gutes Feature.

In dem Frame sieht man, dass es wohl einen Button gibt, um die maximalen Punkte in einen Skill reinzusetzen. Vorher musste man jeden Punkt einzeln setzen. Durch dieses Feature könnte man beim Umskillen viel Zeit sparen, vor allem, wenn man einzelne Builds testen möchte.

Schon am 12. September 2025 könnt ihr Borderlands 4 voraussichtlich zocken. Auch wenn sich viele Spieler auf den kommenden Loot-Shooter freuen, sorgte ein Vorgänger eher für schlechte Stimmung und negative Reviews: Tausende Gamer sind überzeugt, dass Borderlands euch ausspioniert – Jetzt spricht jemand, der die Spieldateien analysiert hat