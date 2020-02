In Borderlands 3 habt ihr vier einzigartige Kammerjäger zur Auswahl. Einer von ihnen ist der Beastmaster FL4K. Wir wollen euch in diesem Guide einen starken Build für Level 53 vorschlagen, mit dem ihr alle Gegner geradezu schmelzen könnt.

Der Beastmaster FL4K ist eine sehr vielseitige Klasse. Der YouTuber Joltzdude139 (via YouTube) hat nun in einem Video den sogenannten „Deputy FL4K“ vorgestellt. Einen Build für Level 53. Einigen mag das vielleicht bekannt vorkommen. Bereits in Borderlands 2 gab es den „Deputy Sal“ (Gunzerker).

Mit diesem Build könnt ihr in Mayhem 4 und Co. sehr gut solo auskommen. Ihr habt hohe Überlebenschancen und einen großen Schadens-Output. In diesem Guide erfahrt ihr:

Eure nötigen Skills

Welche Ausrüstung ihr braucht

Auf was für gesalbte Gegenstände ihr achten müsst

Diese Talentbäume braucht ihr

Für diesen Build sind zwei Talentbäume wichtig. Der Jäger- und der Meister-Baum.

Das sind eure Talente aus dem Meister-Baum:

Wüst und Wild

Beharrlicher Jäger

Ziel auf die Augen!

Wer hat wen gerettet?

Vorsicht, bissig!

Raserei

Barbarisches Brüllen

Mutierte Verteidigung

Stapeltaktik

Das sind eure Talente aus dem Jäger-Baum:

Interplanetarer Stalker

Keine Spuren hinterlassen

Jägerauge

Kopf oder Zahl

Big Game

Gefährliches Spiel

Galaktischer Schatten

Grimmige Ernte

Megabiest

Diese Skills solltet ihr ausrüsten:

Rakk-Angriff

Falkners Festmahl

Die ganze Herde

Spiderant-Schmorer

Das ist eure nötige Ausrüstung

Dieser Build basiert hauptsächlich auf Jakobs-Waffen mit hohem Schadens-Output. Außerdem gesalbter Ausrüstung, die euch mit zusätzlichen Procs versorgt.

Gegen Bosse bietet sich hier beispielsweise die „King’s Call“ an, für andere Monster die „One Pump Chump“, oder die „Maggie“. Auch die „Wedding Invitation“ ist eine sehr gute Wahl für diesen Build. Sie war im Zuge des Herzschmerztag-Events in Borderlands 3 zu bekommen und ist momentan, außer von anderen Spielern, nicht mehr zugänglich.

Noch mehr Jakobs-Waffen findet ihr in unserer Liste aller legendärer Waffen in Borderlands 3

Die Wahl der passenden Granate: Die Hunter-Seeker-Granate verschießt beim Werfen weitere Projektile. Diese zusätzlichen Geschosse können „Megabiest“ oder „Keine Spuren hinterlassen“ auslösen. Dadurch bekommt ihr Munition zurück.

Das ist die passende Klassen-Mod: Die Klassen-Mod „St4ckbot“ gibt euch einen Bonus von 3 Punkten auf eure „Stapeltaktik“-Fähigkeit. Außerdem 2 Punkte auf „Flott und Flauschig“. Das verschafft euch mehr Schaden, eine größere Beweglichkeit und mehr Gesundheit obendrauf. Es sind allerdings auch andere Klassen-Mods durchaus möglich.

Dieses Artefakt und Schild solltet ihr verwenden: Als Artefakt wählt ihr in diesem Build ein „Last Stand“ und „Stop Gap“ als Schild. Das kommt daher, weil FL4K nicht die beste Heilung hat. Die dadurch gewonnene Unverwundbarkeit wird euch helfen, auch in Maliwan Takedown alleine zu überleben.

Zusätzliche Procs durch gesalbte Ausrüstung

Bei der gesalbten Ausrüstung bekommt ihr immer noch einen extra Portion Skills obendrauf. Für diesen Build sind vor allem folgende interessant:

100% mehr Waffenschaden, wenn euer Action-Skill endet

125% mehr Waffenschaden auf Badass- und Named-Gegner, außerdem auf Bosse

50% mehr Elementarschaden mit Waffen, wenn euer Action-Skill endet. Es ist euch überlassen, für welches Element ihr euch entscheidet

Details zum Build findet ihr hier im Video von Joltzdude139:

Mit dem angehobenem Level-Cap auf 53, gibt es natürlich auch bessere Ausrüstung. Bis ihr die habt, könnt ihr diesen Build jedoch durchaus mit 50er Ausrüstung spielen.