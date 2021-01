Bless Mobile ist da: MMORPG sieht toll aus, kommt aber durchwachsen an

Kritisiert wird die fehlende deutsche Übersetzung und das Autoplay. Ebenso kommt der Genderlock bei den Klassen nicht so gut an. Dafür loben die Spieler die Grafik und dass sich das MMORPG sehr flüssig spielt. Hier fassen wir einige Stimmen aus dem Google Play Store für euch zusammen:

Euch erwarten viele Quests und jede Menge Kämpfe gegen Monster. Euren Helden verbessert ihr mit der Zeit, um es so auch mit gefährlichen Bossgegnern aufnehmen zu können. Es gibt Zwischensequenzen, welche die Story erzählen. So wird euer Held beispielsweise von einem Drachen geschnappt und in die Lüfte getragen, bis ein Dämon ankommt und den Drachen vom Himmel holt.

Ihr erstellt euch einen Helden aus 4 Völkern und 5 Klassen. Anschließend findet ihr euch in einer wunderschönen Spielwelt wieder, die ihr aus der isometrischen Sicht von schräg oben erkundet. Dadurch sieht Bless Mobile eher wie ein Hack and Slay aus.

