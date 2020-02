Neues Piraten-Spiel Blackwake feiert Premiere auf Steam, kommt gut an

Das neue Spiel „Blackwake“ startete offiziell auf Steam und darf sich über starke Bewertungen freuen. Für alle, die sich eine gepflegte Seeschlacht liefern möchten, dürfte es eine gute Option sein.

Das ist Blackwake: In Blackwake stehen spannende Seeschlachten im Vordergrund. Ihr könnt eine eigene Crew anheuern und aus einer großen Anzahl an Schiffen, von der Dschunke bis zum Bomben-Schiff, wählen.

Die Maps sind ebenfalls vielseitig. Es gibt:

Insellandschaften

Vulkanmaps

Eiswelten

Einen riesigen Sturm

Darüber hinaus gibt es alternative Modi. Beispielsweise können Teams darum kämpfen, eine Schatzkiste zu heben – natürlich möglichst vor dem anderen Team. Dazu gibt es einen Belagerungs-Modus, in dem ihr eine Burg attackieren müsst.

Langer Weg zum Release: Ursprünglich entstand Blackwake als Idee im Jahr 2013, da die Entwickler der Ansicht waren, es fehle an spannenden Spielen, die Seeschlachten in den Vordergrund stellen. Eine erste Kickstarter-Kampagne ging schief – woraufhin die Entwickler sich vom zuerst angedachten Simulations-Charakter verabschiedeten und eher auf Casual umdachten.

Daraus entstand das endgültige Blackwake, dessen Kickstarter in 2015 erfolgreich verlief. 2017 ging es in den Early Access und wurde zum Erfolg – laut Entwicklern auch darum, weil die PUBG-Beta-Server zu diesem Zeitpunkt down waren und Streamer etwas anderes zum spielen suchten.

So landeten eine Menge Spieler bei Blackwake, die es durch den Early Access begleiteten. Am 20. Februar startete es dann als kompletter Release auf Steam – und kann sich über gute Reviews freuen.

Fordert andere Schiffe heraus

Positive Reaktionen auf Steam

So fallen die Reviews aus: Insgesamt bekam Blackwake bisher 11.801 Reviews. Von denen 85% positiv ausfallen. Ein starker Wert für ein Spiel, das gerade aus dem Early Access kommt. Das loben die Spieler:

Die Waffenmechanik funktioniere gut

Gemeinsam mit Freunden mache es besonders Spaß: „Sehr nett gemachtes Teamplay. Es gibt auf einem Schiff immer etwas zu tun und dazu braucht es jede Menge Personal. Wenn alle gut zusammenarbeiten, kann man sehr erfolgreich sein“, sagt User „[OG2K]huegie“.

„Das beste Marinespiel, das es gibt. Das einzige, was ich mir wünsche, wäre ein besseres Schadenssystem. Auf den Bildern auf der Ladenseite konnte man sehen, wie Bretter herausgesprengt wurden, aber im Spiel ist es nur ein kleines Loch. Darüber hinaus ist das von Kanonenkugeln verursachte Loch jedes Mal dasselbe“, sagt User „MrDeeds“.

„Dieses Spiel ist eine perfekte Darstellung dessen, wie Seeschlachten in älteren Zeiten ausgesehen hätten. Ich würde dieses Spiel jedem empfehlen. Das einzig Blöde sind die Bugs“, sagt User „Crazyninja77“.

Eben diese Bugs sind es auch, die bei kritischen Stimmen im Vordergrund stehen. Zum anderen könnten die Server auch nicht immer standhalten, sodass es teilweise lange dauern kann, bis ein Match zustande kommt.

Für alle, die sich mit ein paar Freunden spannende Seeschlachten liefern wollen, dürfte Blackwake trotzdem einen Blick wert sein. Aktuell kostet es 7,37€ auf Steam (inklusive 10% Rabatt bis 26. Februar, regulär 8,19€).

Wenn ihr weitere Spiele zum Segeln sucht, werdet ihr hier fündig: