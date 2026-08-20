Nachfolger zu Black Myth: Wukong zeigt erstes langes Gameplay, doch die Community trauert: Vermisse die Affengeräusche

2024 begeisterte Black Myth: Wukong viele Fans von Action- und Soulslike-Games. Jetzt hat Entwickler Game Science ein längeres Gameplay-Video zum Nachfolger Black Myth: Zhong Kui veröffentlicht.

Auf der gamescom 2025 kündigte Game Science mit Black Myth: Zhong Kui einen Nachfolger zum Action-Hit aus 2024 an. Damals noch mit einem kurzen Teaser-Trailer. Jetzt hat man auf dem eigenen YouTube-Kanal ein erstes 15-minütiges Gameplay veröffentlicht, in dem man vor allem den Kampf zeigt.

Dabei sieht man bereits Unterschiede zu Black Myth: Wukong. Obwohl das Video für viele Fans gut aussieht, gibt es Aspekte, die einige Spieler wohl vermissen werden.

Hier seht ihr den ersten Teaser-Trailer:

Video starten Black Myth: Zhong Kui – Fortsetzung zum Action-RPG Black Myth: Wukong im Trailer Autoplay

Scheinbar langsamer und deutlich geerdeter

Was sieht man im Gameplay-Trailer? Im Trailer sieht man mehrere Kampfsituationen. Diesmal scheint man kein humanoides Tier zu spielen, sondern einen Menschen oder zumindest etwas, das sich als Mensch darstellt. Statt des legendären Stabs von Sun Wukong ist die Waffe des Vertrauens jetzt ein chinesisches Schwert. Als Neuerung sieht man hier sogar Finisher im Gameplay.

Anders als bei klassischen Soulslikes wird man sich in Zhong Kui im Kampf wohl erneut mit mehreren Gegnern gleichzeitig herumschlagen müssen. Auf den ersten Blick wirkt der spielbare Charakter aber langsamer und weniger wendig als Wukong. Zhong Kui sieht im Vergleich zu klassischen Soulslikes aber immer noch wie ein schnelles Spiel aus.

Das Interface und die Umgebung ähneln dabei aber Black Myth: Wukong, weshalb die meisten Fans sich wohl schnell wie zu Hause fühlen werden.

In der 2. Hälfte des Trailers sieht man noch einen Bosskampf. Der Endgegner reißt sich mittendrin spektakulär seine Flügel aus und wird deutlich agiler und gefährlicher. In diesem Kampf zeigt der Trailer eine Transformation. Das ist eine Mechanik, die es schon in Wukong gab. Diesmal sieht man einen Krieger mit großem Blitzschwert.

Das Gameplay könnt ihr hier sehen:

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Gameplay kommt gut an, aber manche vermissen den Affen

Wie kommt das Gameplay bei der Community an? Unter einem x-Post zum Trailer von Geoff Keighley kommentieren einige Fans das Gezeigte. Grundsätzlich kommt es gut an und viele Spieler haben aufgrund von Black Myth: Wukong ein Grundvertrauen in die Entwickler.

@0_z_ns (x.com) findet das Spiel sogar interessanter als den Vorgänger, da er es schade findet, dass Wukong keine Finisher im Gameplay hatte. Hier will er direkt reinspielen. @NZCabbit (x.com) begeistert das Gameplay so sehr, dass er gar nicht mehr hinguckt: Ich habe nach 5 Minuten aufgehört zu schauen, weil ich die Aufregung einfach nicht mehr aushalte. Sieht GENIAL aus!!

@CosmosOfKey (x.com) ist auch zufrieden, aber er vermisst eine Charakteristik des Vorgängers: Sieht gut aus, aber insgeheim vermisse ich die Affengeräusche. Darauf antwortet ihm ein Nutzer, dass er das Spiel nicht gezockt habe, weil man darin einen Affen spielt – zwei Seiten einer Medaille also.

Ein anderer Nutzer (x.com) scheint zumindest jetzt schon den Stab vom Affen zu vermissen, er hält nicht viel vom gezeigten Schwert.

Wie findet ihr das neue Gameplay und habt ihr Lust auf noch mehr Action-Spiele des chinesischen Studios? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Black Myth: Zhong Kui ist nicht das einzige Spiel, das das Studio wohl im Kopf hat: Erstes AAA-Spiel von chinesischen Entwicklern kam so gut an, dass sie sich gleich für das nächste Jahrzehnt abgesichert haben