Neues Action-Spiel aus Korea könnte Black Myth Wukong Konkurrenz machen, zeigt im ersten Trailer knackige Kämpfe

Wer von harten Action-Spielen wie Black Myth: Wukong nicht genug kriegt, sollte sich einen frisch angekündigten Titel aus Korea ansehen.

Um welches Spiel geht es? Im Rahmen der Xbox Partner Preview vom März 2026 wurde neben zahlreichen anderen Titeln ein neues Action-Spiel namens MOOSA: Dirty Fate angekündigt.

Es handelt sich um ein Projekt des Entwicklers Iggymob und erinnert schon im ersten Trailer an Titel wie Black Myth: Wukong. Der Vergleich liegt nahe, wenn man sich die actionreichen, schnellen Kämpfe ansieht.

Genauso wie Black Myth: Wukong stützt sich auch MOOSA: Dirty Fate auf die umfangreiche Geschichte und Mythologie des Landes, aus dem das Spiel kommt. Im Fall von MOOSA ist das Südkorea, während Wukong vom chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“ inspiriert war.

Hier seht ihr den Trailer:

Im Kampf gegen schreckliche Monster

Was ist MOOSA für ein Spiel? Der titelgebende Begriff „Moosa“ benennt eine Person, die die Martial-Arts-Künste gemeistert hat und in diesem Umfeld arbeitet. Wir spielen also vermutlich einen kampferprobten Charakter, der sich im Verlauf der Handlung mit Themen wie Rache, Verantwortung und Ambitionen auseinandersetzen muss.

All das im Korea des 17. Jahrhunderts, wo Historie und Mythologie vermischt werden. Das Szenario erlaubt das Auftreten von mythologischen Kreaturen. Die Entwickler sprechen in der Beschreibung des Trailers auf YouTube von „schrecklichen Monstern“, denen man sich entgegenstellt.

Ob die Kämpfe ähnlich schwer werden wie in Black Myth: Wukong oder gar Soulslikes, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Szenen im Trailer lassen jedoch erahnen, dass das Spiel kein Zuckerschlecken wird. Und auch von Seiten der Entwickler werden die Schwertkämpfe als „brutal“ beschrieben. Actionreich wird es auf jeden Fall, wie der Trailer bereits eindrucksvoll zeigt. Der Charakter bewegt sich schnell über das Schlachtfeld, Blut spritzt und dank Spezialmanöver vermöbelt man Gegnergruppen und Bosse auf effektvolle Art.

Wann und wo erscheint das Spiel? Nach aktuellem Stand erscheint MOOSA: Dirty Fate im Jahr 2027, ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht.

Das Spiel soll zu Release auf Xbox Series X/S und dem PC erscheinen und auch im Game Pass enthalten sein. Werdet ihr euch den Titel genauer anschauen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Vielleicht wiederholt sich ja der Erfolg des Studios hinter Black Myth: Wukong: Erstes AAA-Spiel von chinesischen Entwicklern kam so gut an, dass sie sich gleich für das nächste Jahrzehnt abgesichert haben